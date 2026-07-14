Cuba lên án Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt

Chính phủ Cuba đã lên án việc Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, cho rằng động thái mới tiếp tục gia tăng sức ép đối với nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: ABC News.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ngày 13/7 cho rằng, Washington đang đẩy mạnh các biện pháp mà ông gọi là “cưỡng ép đơn phương”, đồng thời nhận định các lệnh trừng phạt mới là sự tiếp nối chính sách gây sức ép kinh tế kéo dài của Mỹ đối với quốc đảo Caribe này. Theo ông, các biện pháp hạn chế mới sẽ tiếp tục tác động đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân Cuba.

Trước đó cùng ngày, Mỹ thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với 10 thực thể của Cuba theo Sắc lệnh Hành pháp 14404, bao gồm Bộ Du lịch cùng một số doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và vận tải.

Theo phía Mỹ, các biện pháp trên nhằm tăng sức ép đối với Chính phủ Cuba và hạn chế các nguồn tài chính của nước này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng “mọi công cụ sẵn có” để thúc đẩy thay đổi chính sách của La Habana.

Người dân đi bộ trên đường phố tối tăm trong thời gian mất điện ở Havana. Ảnh: NBC News.

Về phía Cuba, Chính phủ nước này cho rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế mà đảo quốc Caribe đang phải đối mặt. La Habana nhiều lần khẳng định lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt suốt hơn sáu thập kỷ qua là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện kéo dài và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng như thương mại quốc tế.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng. Hồi đầu tháng 7, Cuba nhận được sự ủng hộ của 136 quốc gia tại Liên hợp quốc đối với đề xuất đưa vấn đề chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng. Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhiều lần thông qua nghị quyết kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Minh Phương

Nguồn: Radio Habana Cuba, AA.

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