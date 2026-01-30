Ngoại trưởng Cuba lên án Mỹ leo thang các biện pháp phong tỏa đối với Cuba

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez mới đây đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, kịch liệt lên án những động thái leo thang mới nhất của Mỹ nhằm vào Cuba. Ông cho biết, Mỹ đang lấy hàng loạt lời cáo buộc sai sự thật làm cái cớ để tìm cách phong tỏa toàn diện nguồn cung nhiên liệu cho Cuba, đồng thời dựng lên hình ảnh Cuba như một “mối đe dọa không hề tồn tại”.

Ngoại trưởng Cuba cho rằng chính quyền Mỹ đang vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của thương mại tự do

Ảnh: Globovision

Ngoại trưởng Cuba đã chỉ trích Mỹ “sử dụng các biện pháp tống tiền và cưỡng ép” để buộc các quốc gia khác tham gia vào lệnh phong tỏa toàn diện đối với Cuba, thậm chí đe dọa áp thuế đối với những nước không hợp tác - điều mà ông cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của thương mại tự do.

Ông nhấn mạnh rằng Cuba đã phải hứng chịu “lệnh phong tỏa kinh tế dài nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử” suốt 65 năm qua, và các biện pháp mới của Mỹ sẽ đẩy người dân Cuba vào những điều kiện sống khắc nghiệt hơn nữa. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên án động thái của Mỹ.

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng hoá từ bát kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba. Ảnh: Pbs.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Cuba được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày đã ký ban hành một sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng lý giải chính sách thuế mới bằng việc viện dẫn các mối quan hệ giữa Cuba với các cường quốc bị xem là thù địch.

Sắc lệnh được ban hành trên cơ sở tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song chưa quy định mức thuế cụ thể và chưa nêu rõ quốc gia nào sẽ bị áp thuế. Nội dung sắc lệnh chỉ trao quyền cho chính quyền Mỹ có thể áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, kể cả trực tiếp hoặc thông qua bên trung gian.

Việc đe dọa áp thuế đối với các đối tác năng lượng của Cuba là bước đi mới nhất trong chiến lược nhằm cô lập chính quyền Havana của Washington. Trước đó, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc, khi Tổng thống Trump cảnh báo Cuba nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn.

Cuba là một quốc đảo vùng Caribe phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Các báo cáo quốc tế gần đây đề cập việc lượng dự trữ dầu của nước này ở mức thấp, làm gia tăng sức ép đối với hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters