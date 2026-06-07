Cuba khẳng định sẽ không khuất phục trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Chính phủ Cuba ngày 6/6 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ độc lập và duy trì con đường cách mạng bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Washington.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TeleSUR.

Phát biểu tại một sự kiện lớn ở thủ đô La Habana nhân dịp sinh nhật lần thứ 95 của Nguyên Chủ tịch Raul Castro, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chuyển lời cảm ơn của ông Raul tới người dân Cuba và bạn bè quốc tế vì những thông điệp đoàn kết, ủng hộ và tôn trọng trong thời gian gần đây.

Nhà lãnh đạo Cuba ca ngợi vai trò lịch sử của ông Raul Castro, cho rằng ông cùng cố lãnh tụ Fidel Castro là những nhân vật có vị trí đặc biệt trong lịch sử đất nước. Ông nhấn mạnh hình ảnh nhà lãnh đạo Raul Castro gắn liền với tinh thần kiên cường, lòng trung thành và sự bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các sức ép từ bên ngoài.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Díaz-Canel cũng lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Cuba. Ông cáo buộc Washington đang siết chặt các biện pháp cấm vận kinh tế nhằm gây ra khủng hoảng nhân đạo và làm suy yếu nền kinh tế Cuba. Theo ông, những hạn chế về nhiên liệu, thương mại và tài chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương.

Chủ tịch Díaz-Canel cáo buộc Mỹ siết chặt cấm vận nhằm làm suy yếu nền kinh tế Cuba. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng Mỹ đang tìm cách đẩy quốc đảo Caribe này vào tình trạng mất ổn định thông qua các sức ép kinh tế. Ông gọi đây là một hình thức “trừng phạt tập thể” nhằm buộc Cuba phải từ bỏ đường lối chính trị hiện tại.

Dù chỉ trích gay gắt các chính sách của Mỹ, song Chủ tịch Díaz-Canel khẳng định Cuba vẫn mong muốn duy trì quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau với Washington. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Cuba sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia nếu phải đối mặt với bất kỳ hành động gây sức ép hoặc đe dọa nào từ bên ngoài.

Ngọc Liên