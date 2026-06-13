Cuba công bố gói cải cách kinh tế quy mô lớn

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa công bố một loạt cải cách kinh tế sâu rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hoạt động đầu tư và từng bước tự do hóa nền kinh tế, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này tiếp tục đối mặt với các biện pháp cấm vận và trừng phạt ngày càng gia tăng từ Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: France 24

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/6, ông Díaz-Canel khẳng định, Cuba vẫn đang chủ động ứng phó với những khó khăn hiện nay và nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết dân tộc để vượt qua các thách thức kinh tế. Theo nhà lãnh đạo Cuba, các biện pháp cải cách được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo động lực mới cho nền kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý.

Gói cải cách của Cuba tập trung vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư nước ngoài, nông nghiệp và kinh tế tư nhân. Trong đó, Havana dự kiến mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia ngành du lịch nhằm phục hồi một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Chính phủ Cuba cũng sẽ tạo điều kiện để lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với vật tư đầu vào và thị trường ngoại hối, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, nước này có kế hoạch nới lỏng hoạt động thương mại quốc tế, giảm vai trò trung gian của các doanh nghiệp nhà nước và cải tổ bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn hơn.

Gói cải cách dự kiến được các cơ quan chức năng xem xét trong những tuần tới trước khi chính thức thông qua.

Người dân lấy nước từ xe bồn khi tình trạng mất điện và cắt điện luân phiên làm gián đoạn hệ thống bơm nước, hạn chế nguồn nước sinh hoạt tại Havana, Cuba, ngày 4/6/2026. Ảnh: AA

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu khí của Cuba, cho rằng động thái này làm gia tăng sức ép kinh tế đối với người dân và hoạt động thương mại của đất nước. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cũng cảnh báo các biện pháp hạn chế mới của Washington đang ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men.

Trước đó, ngày 11/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu khí quốc doanh của Cuba. Động thái này được xem là bước đi mới nhất trong chính sách gia tăng sức ép của Washington đối với Havana.

Minh Phương