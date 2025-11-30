Công ty quốc phòng Đức thử nghiệm robot tự hành Grey Shark trên Biển Baltic

Một công ty công nghệ quốc phòng của Đức đã giới thiệu một robot tự hành dưới nước mới, được thiết kế để tuần tra, lập bản đồ và bảo vệ mạng lưới cáp ngầm đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới – hệ thống hạ tầng truyền tải hơn 95% lưu lượng Internet toàn cầu và khoảng 10 nghìn tỷ USD giao dịch tài chính mỗi ngày.

Robot tự hành Grey Shark dài như quả ngư lôi. Ảnh: Defence blog

Tại cảng Damp trên biển Baltic, Grey Shark – một tàu ngầm dài như quả ngư lôi với khả năng tự hành hoàn toàn – được vận hành thử nghiệm để tuần tra các khu vực nhạy cảm. Thiết bị này không chỉ thu thập dữ liệu về địa hình dưới biển mà còn được trang bị khả năng phòng thủ, bao gồm chống mìn và tác chiến chống tàu ngầm.

Theo nhà sản xuất Euro Atlas, Grey Shark là AUV nhanh nhất trong phân khúc, đạt tốc độ 18 km/h và có thể hoạt động liên tục đến 1.100 hải lý nhờ hệ thống pin nhiên liệu hydrogen độc đáo. Tàu còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu theo thời gian thực và hoạt động theo đội hình, giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Robot tự hành GreyShark hoạt động dưới biển. Ảnh:Defence blog.

Thiết kế của Grey Shark lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mô phỏng thân hình chim cánh cụt, tối ưu hóa độ ổn định, giảm lực cản và nâng cao hiệu suất di chuyển dưới nước. Khả năng vận hành dài ngày mà không cần nổi lên mặt biển là ưu điểm nổi bật, vượt trội so với các pin truyền thống.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, với tình trạng hư hỏng gần đây của các cáp điện, đường dây viễn thông và đường ống dẫn khí, việc bảo vệ hạ tầng dưới biển trở thành một lĩnh vực chiến lược và nhạy cảm đối với các quốc gia châu Âu. Grey Shark được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường an ninh và bảo vệ các tuyến đường sống còn dưới lòng biển Baltic.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion