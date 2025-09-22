Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão RAGASA, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025, yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương chủ động, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hướng di chuyển của siêu bão RAGASA. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Cơn bão có tên quốc tế là RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía đông của đảo Luzon (Philippines). Hồi 13h hôm nay, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N - 121,7°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h .

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối nay (ngày 22 tháng 9 năm 2025) bão RAGASA sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9 trên biển Đông trong năm 2025). Sau khi vào biển đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23 tháng 9 năm 2025 trên biển Đông (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa biển Đông. Từ ngày 24 tháng 9 năm 2025, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ, đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 9 năm 2025, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 và dự báo trong ngày 25 tháng 9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay) nhiều khả năng bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão RAGASA .

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA ; để ứng phó siêu bão từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, nhất là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão tình hình tại địa phương/đơn vị; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão RAGASA với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I.Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1.Đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão RAGASA.

2.Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, ven biển; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

3.Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

4.Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

II.Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và các địa phương, đơn vị liên quan: (1) Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; (2) Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;

-Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

- Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

3.Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

4.Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các đồn biên phòng tuyến biển thực hiện bắn pháo hiệu báo bão theo quy định, thường xuyên thông tin liên lạc, thông báo, kêu gọi và nắm bắt cụ thể, chính xác tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương hỗ trợ việc neo đậu tàu thuyền tại bến; chỉ đạo các đồn biên phòng khu vực biên giới chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

5.Giám đốc Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

-Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

-Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để đảm bảo thoát nước; phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí bị đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở ách tắc giao thông,... kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa đảm bảo an toàn.

6.Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

7.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

8.Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

9.Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

10.Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

11.Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

12. Giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến của bão và tình hình thực tế:

(1) Chủ động tham mưu cho Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh - Chánh Văn phòng thay mặt Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ký ban hành Công điện về việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); (2) Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân (nếu xét thấy cần thiết).

13.Chánh Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.

14. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

