Công đảng Anh đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc

Nội bộ Công đảng cầm quyền tại Anh đang đối mặt với những bất ổn ngày càng gia tăng khi nhiều nghị sĩ và quan chức trong đảng kêu gọi Thủ tướng Keir Starmer từ chức, làm dấy lên khả năng diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực trong thời gian tới.

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Thủ tướng Anh Keir Starmer trong chuyến thăm một dự án nhà ở tại phía Bắc London ngày 19/6/2026. Ảnh: Reuters.

Theo báo Observer ngày 20/6, ông Starmer được cho là đang cân nhắc tuyên bố từ chức và công bố lộ trình rời nhiệm sở vào ngày 22/6. Tờ báo dẫn các nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Anh đã đi đến nhận định rằng, vị thế chính trị của mình không còn có thể duy trì sau các cuộc trao đổi với thành viên nội các, cố vấn, nhà tài trợ và lãnh đạo công đoàn.

Nguồn tin của Observer cho biết, ông Starmer đang thảo luận vấn đề này với gia đình tại dinh thự Chequers trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Thủ tướng Anh chưa xác nhận thông tin trên.

Áp lực đối với ông Starmer gia tăng trong bối cảnh Công đảng xuất hiện nhiều bất đồng nội bộ. Theo báo The Telegraph, có tới 104 nghị sĩ Công đảng đã yêu cầu ông công bố thời điểm từ chức.

Tình hình càng trở nên đáng chú ý sau khi cựu Thị trưởng Manchester Andy Burnham giành chiến thắng với 55% số phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield ngày 18/6. Kết quả này làm gia tăng đồn đoán rằng, ông Burnham có thể tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Công đảng trong thời gian tới.

Công đảng Anh đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trên BBC Radio 4 ngày 20/6, Thượng nghị sĩ Charles Falconer, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời cựu Thủ tướng Tony Blair, cho rằng Thủ tướng Starmer đã đánh mất phần lớn quyền lực chính trị. Ông nhận định nhiều người trong giới chính trị tin rằng, nếu ông Burnham ra tranh cử chức lãnh đạo đảng, ông có khả năng giành chiến thắng.

Ông Falconer đồng thời kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển giao lãnh đạo nhằm tránh kéo dài tình trạng bất ổn. Hai nghị sĩ Công đảng là Zubir Ahmed và Peter Swallow cũng cho rằng, nước Anh cần có một thủ tướng mới trong vòng vài tuần tới.

Giới quan sát nhận định những diễn biến mới nhất cho thấy Công đảng đang đứng trước một giai đoạn nhiều thách thức, trong khi tương lai chính trị của Thủ tướng Starmer vẫn chưa được xác định rõ.

Thanh Hằng