Công an xã Sao Vàng bám địa bàn, hóa giải mâu thuẫn trong Nhân dân

Những xích mích đời sống hằng ngày trong nội bộ Nhân dân nếu không được tháo gỡ kịp thời rất dễ bùng phát thành xung đột lớn, ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở mỗi địa phương. Nhận diện rõ thực tế ấy, Công an xã Sao Vàng đang tập trung lực lượng bám sát cơ sở nhằm hóa giải các mâu thuẫn ngay khi vừa nhen nhóm, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Đại úy Vũ Văn Hưng, Cảnh sát khu vực, Công an xã Sao Vàng trao đổi với Tổ hòa giải thôn Hoàng Kim về công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Mới đây, ở thôn Hoàng Kim xảy ra mâu thuẫn giữa anh L.H.Q (sinh năm 1986) và chị L.T.H. (sinh năm 1989). Là hàng xóm, làng giềng nhưng anh Q. và chị H. thường xuyên lời qua tiếng lại, thậm chí có lúc gay gắt đã ảnh hưởng đến khu dân cư. Nhận được thông tin vụ việc, Đại úy Vũ Văn Hưng, Cảnh sát khu vực địa bàn thôn Hoàng Kim (Công an xã Sao Vàng) đã chủ động làm việc, trao đổi thông tin với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ hòa giải, Tổ bảo vệ ANTT thôn Hoàng Kim - những người nắm rõ tình hình địa bàn, nhân hộ khẩu và thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt diễn biến tình hình tại khu dân cư, để xác định rõ nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn, từ đó có biện pháp hòa giải phù hợp. Trên tinh thần công bằng, khách quan, minh bạch, không định kiến, là bạn của hai bên, Đại úy Vũ Văn Hưng và tổ hòa giải đơn vị thôn đã mời anh Q. và chị H. đến nhà văn hóa để làm việc. Quá trình hòa giải, cán bộ cảnh sát khu vực đã giải thích các quy định của pháp luật để cả hai bên biết và chỉ ra những điểm chưa đúng của anh Q. lẫn chị H. Đồng thời, các thành viên tổ hòa giải thôn đóng góp ý kiến gắn với vận động, thuyết phục hai bên “chín bỏ làm mười” để giữ tình làng, nghĩa xóm. Được tuyên truyền, vận động, anh Q. và chị H. đều thống nhất hòa giải và cam kết không còn mâu thuẫn. Vụ mâu thuẫn giữa anh Q. và chị H. ở thôn Hoàng Kim được hòa giải thành chắc chắn không phải là cá biệt. Bởi vì, trong thời gian tới sẽ còn nhiều mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân địa phương được Công an xã Sao Vàng tiếp tục hòa giải thành công.

Xã Sao Vàng được hình thành trên cơ sở hợp nhất thị trấn Sao Vàng và các xã: Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Sinh. Địa bàn rộng, dân số đông dẫn đến thời gian qua trên địa bàn vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc về ANTT có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Quyết tâm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành vụ việc nghiêm trọng và tạo chuyển biến rõ nét về công tác quản lý địa bàn, Công an xã Sao Vàng đã mở đợt cao điểm “Rà soát, phát hiện, phân loại và tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân trên địa bàn xã Sao Vàng”, theo tinh thần Kế hoạch số 225/KH-CAT-PC06 ngày 24/4/2026 của Công an tỉnh về “Cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn toàn tỉnh” và chỉ đạo của UBND xã Sao Vàng. Cao điểm diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 10/6/2026, sau đó sẽ chuyển hóa thành hoạt động thường xuyên gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của địa phương.

Với tinh thần triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, không làm qua loa, hình thức và phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, công an xã đặt mục tiêu rà soát toàn diện không bỏ sót bất kỳ mâu thuẫn đã, đang và mới phát sinh trong nội bộ Nhân dân. Đồng thời, tập trung phân loại, lập hồ sơ theo dõi, có phương án xử lý cụ thể các vụ mâu thuẫn trên địa bàn xã.

Bám sát kế hoạch cao điểm, Công an xã Sao Vàng chú trọng đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và từng nhóm đối tượng dân cư. Cùng với việc tận dụng nền tảng số như nhóm zalo an ninh của công an xã với các thôn, facebook cộng đồng để truyền tải nhanh thông tin đến người dân, công an xã còn tổ chức tuyên truyền cá biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ cao, như thanh thiếu niên chậm tiến, người có tiền án tiền sự... Nhằm ngăn chặn các nguy cơ xung đột ngay từ gốc, Công an xã Sao Vàng chỉ đạo tổ cảnh sát khu vực tập trung rà soát toàn diện các mâu thuẫn trên địa bàn. Mục tiêu là không bỏ sót, lọt thông tin các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT, từ các vụ việc tồn đọng, hòa giải chưa dứt điểm các bên còn bức xúc, đến những mâu thuẫn mới qua “tai mắt” quần chúng Nhân dân nhưng chưa được lập hồ sơ quản lý, theo dõi. Bên cạnh đó, từng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn chủ động bám sát cơ sở, bám sát hộ dân, thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng nòng cốt ở cơ sở và quần chúng Nhân dân nhằm kịp thời phát hiện các mâu thuẫn phát sinh ngay từ ban đầu.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Sao Vàng đang tồn tại 17 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Nguồn cơn của các mâu thuẫn liên quan đến sinh hoạt đời sống hằng ngày giữa các hộ dân, vay mượn tiền bạc trong gia đình, tranh chấp đất đai, quan hệ tình cảm nam nữ, ranh giới trong xây dựng nhà ở giữa hai hộ dân, nội bộ gia đình bất đồng. Trên cơ sở phân loại, đánh giá các mâu thuẫn theo nhóm, Công an xã Sao Vàng phân công cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, tham mưu và trực tiếp giải quyết từng vụ việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, làm việc riêng biệt với từng bên có liên quan thu thập thông tin, đánh giá toàn diện diễn biến từng vụ việc. Cắn cứ vào nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, cán bộ, chiến sĩ công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ hòa giải cơ sở và cán bộ thôn để tổ chức hòa giải, kết hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giáo dục pháp luật nhằm tháo gỡ từ sớm. Theo đó, Công an xã Sao Vàng phấn đấu kết thúc đợt cao điểm sẽ giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trên địa bàn, góp phần mang lại sự bình yên cho các khu dân cư.

Việc chủ động bám địa bàn và hóa giải dứt điểm các mâu thuẫn từ cơ sở của Công an xã Sao Vàng đã giúp “hạ nhiệt” các điểm nóng từ sớm, từ xa. Khi những bất hòa được tháo gỡ không chỉ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mà còn tạo môi trường ổn định phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hòa Bình