Cơn sốt AI đang gây ra cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ toàn cầu.

Một cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang buộc các công ty công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến điện tử tiêu dùng, phải cạnh tranh gay gắt để giành giật nguồn cung ngày càng hạn chế, khi giá của những linh kiện thiết yếu nhưng ít được chú ý này tăng vọt.

Cửa hàng điện tử tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Các cửa hàng điện tử tại Nhật Bản đã bắt đầu giới hạn số lượng ổ cứng mà khách hàng được phép mua, trong khi các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc cảnh báo về khả năng tăng giá. Những “ông lớn” công nghệ như Microsoft, Google và ByteDance đang ráo riết đảm bảo nguồn cung từ các hãng sản xuất chip nhớ như Micron, Samsung Electronics và SK Hynix.

Các hãng sản xuất chip nhớ Samsung Electronics và SK Hynix. Ảnh: Yonhap

Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến gần như mọi loại chip nhớ, từ flash dùng trong USB và điện thoại thông minh đến bộ nhớ băng thông cao (HBM) cung cấp cho chip AI tại các trung tâm dữ liệu. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, một số phân khúc đã chứng kiến giá tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 2 khiến nhiều nhà đầu tư dự đoán giá còn có thể tiếp tục leo thang.

Hậu quả của tình trạng thiếu hụt kéo dài không chỉ dừng lại trong ngành công nghệ. Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng nguồn cung hạn chế có thể làm chậm tốc độ gia tăng năng suất dựa trên AI, trì hoãn hàng trăm tỷ USD đầu tư vào hạ tầng số, đồng thời tạo áp lực lạm phát khi các nền kinh tế đang cố gắng kiềm chế giá cả và đối phó với thuế quan của Mỹ.

Ông Sanchit Vir Gogia, CEO công ty tư vấn công nghệ Greyhound Research, nhận định: “Tình trạng thiếu chip nhớ đã vượt khỏi mối lo ở cấp linh kiện, trở thành rủi ro kinh tế vĩ mô. Việc phát triển AI đang va chạm trực tiếp với chuỗi cung ứng không đáp ứng được nhu cầu thực tế.”

Theo Reuters, cuộc khảo sát từ gần 40 người trong ngành, gồm 17 lãnh đạo hãng sản xuất và phân phối chip, cho thấy nhu cầu tăng mạnh về chip cao cấp do Nvidia và các tập đoàn như Google, Microsoft, Alibaba dẫn dắt đã tạo ra nghịch lý: các nhà sản xuất vẫn chưa thể cung cấp đủ chip cao cấp cho AI, trong khi việc giảm sản xuất chip truyền thống đang khiến nguồn cung cho smartphone, máy tính và điện tử tiêu dùng bị siết chặt. Một số công ty đang nỗ lực điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Yonhap