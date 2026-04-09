Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Chuyển thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm về UBND cấp tỉnh từ ngày 10/4

NDS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 10/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm quy định sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh để được giải quyết theo thẩm quyền, thay vì thực hiện tại cấp bộ như trước đây.

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BCT quy định chuyển thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm một số loại 1, 2, 3, 4, 9 về UBND cấp tỉnh.

Theo quy định tại Thông tư, UBND cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với các loại 1 (trừ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9. Việc phân cấp này được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-BCT công bố các thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý, trong đó có thủ tục cấp, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nêu trên.

Để triển khai thống nhất, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phép cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Theo đó, kể từ ngày 10/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm quy định sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh để được giải quyết theo thẩm quyền, thay vì thực hiện tại cấp bộ như trước đây. Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này.

Từ khóa:

#Vận chuyển #tỉnh #Quy định #Hàng hóa #Cấp phép #thực hiện #Bộ công thương #tổ chức #Hồ sơ #Phòng cháy chữa cháy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ngành điện dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2026 tiếp tục tăng trưởng hai con số. Trong khi các nhà máy nỗ lực nguồn cung ổn định, các đơn vị truyền tải, phân phối cũng đang tập trung vận hành hệ thống linh hoạt, giảm thiểu rủi ro, chủ động thích ứng...
Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là một chỉ tiêu phấn đấu mà được xác định là yêu cầu mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này trong bối...
Tìm hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản vùng triều

Tìm hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản vùng triều

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Châu - vùng đất ven sông Mã, tiếp giáp cửa Lạch Trào từ lâu được xem là địa bàn giàu tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS), đặc biệt là nuôi nước lợ. Với diện tích tự nhiên hơn 33,21km2, trong đó diện tích NTTS lên tới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh