Chuyển thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm về UBND cấp tỉnh từ ngày 10/4

Từ ngày 10/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm quy định sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh để được giải quyết theo thẩm quyền, thay vì thực hiện tại cấp bộ như trước đây.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BCT quy định chuyển thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm một số loại 1, 2, 3, 4, 9 về UBND cấp tỉnh.

Theo quy định tại Thông tư, UBND cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại và thu hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với các loại 1 (trừ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9. Việc phân cấp này được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-BCT công bố các thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý, trong đó có thủ tục cấp, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nêu trên.

Để triển khai thống nhất, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phép cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Theo đó, kể từ ngày 10/4/2026, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm quy định sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh để được giải quyết theo thẩm quyền, thay vì thực hiện tại cấp bộ như trước đây. Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này.

