Chuyển đổi số công tác quản lý Thuế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngành Thuế đang triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ. Đây là bước đi quan trọng giúp đồng bộ hóa dữ liệu và tạo thuận lợi cho quản lý nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng và tăng hiệu lực quản lý thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Trước đây, hiện đại hóa công tác thuế chủ yếu tập trung vào số hóa quy trình nghiệp vụ như khai, nộp và hoàn thuế điện tử. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, trọng tâm không còn dừng ở số hóa hồ sơ, mà chuyển sang chuyển đổi số toàn diện, từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ thuế điện tử theo hướng tập trung, tích hợp. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ thuế điện tử phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, từ việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế trên cùng một nền tảng duy nhất; triển khai ID khoản phải nộp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, xác định các khoản nộp theo tính chất, thứ tự thanh toán.

Ứng dụng Etax mobile được cài đặt trên điện thoại di động thông minh cho phép cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị có kết nối internet, giúp người nộp thuế dễ dàng tương tác với cơ quan thuế, giảm chi phí và thời gian, hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng, chính xác.

Ông Lê Kỳ Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thế Giới mới, phường Bỉm Sơn, chia sẻ: "Ứng dụng eTax Mobile thực sự rất tiện ích và hiệu quả đối với người nộp thuế. Việc dữ liệu thuế được liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp các thông tin định danh của cá nhân hiện ra chính xác mà không cần phải khai báo lại thủ công. Điều tôi ấn tượng nhất chính là sự minh bạch trong lộ trình xử lý hồ sơ. Tôi có thể theo dõi từng bước hồ sơ đang ở đâu, đã được duyệt hay chưa trên điện thoại. Đặc biệt, việc ngành thuế cam kết hỗ trợ 24/7 và sẵn sàng giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Với chị Lưu Thị Thư, hộ kinh doanh mặt hàng chăn ga gối đệm ở đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế cho thấy sự thay đổi lớn: “Hộ kinh doanh chúng tôi đã chủ động chuyển sang phương thức kê khai thuế nhằm minh bạch, thuận lợi hơn trong giao dịch, kinh doanh. Quá trình thực hiện nhận thấy các giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng đã hỗ trợ tương đối thuận tiện và toàn diện, giúp hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi có thể tự thực hiện mà không nhất thiết phải thuê kế toán riêng; việc quản lý hàng hóa, doanh thu của cửa hàng cũng tốt hơn, khoa học hơn”.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng triển khai các giải pháp bổ trợ khác để đồng bộ quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Trong đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa quy trình, biểu mẫu, số hoá các khâu, các bước xử lý hồ sơ, nghiệp vụ thuế được quan tâm thực hiện. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Người dân có thể theo dõi tiến độ hồ sơ, đánh giá mức độ hài lòng và thực hiện các thủ tục một cách thuận tiện, minh bạch.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế đang từng bước chuyển mạnh từ hình thức trực tiếp sang môi trường số. Các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, chatbot (ứng dụng trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ người nộp thuế được tích hợp trên eTax Mobile, trở thành “trợ lý ảo” thông minh, thân thiện, giúp cơ quan thuế “gặp gỡ người dân bằng phương thức kỹ thuật số”, mở rộng phạm vi tiếp cận và rút ngắn thời gian xử lý. Cơ quan thuế tỉnh cũng chủ động nghiên cứu, áp dụng các ứng dụng hỗ trợ nội bộ như phần mềm theo dõi, cảnh báo chậm nộp tờ khai thuế và quản lý nợ thuế tự động. Các ứng dụng này giúp cán bộ thuế nhận cảnh báo qua email, chủ động xử lý, tránh sai sót thủ công, đồng thời nâng cao năng suất quản lý.

Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức công việc. Ông Bùi Quang Anh, Phó trưởng Thuế cơ sở 1 cho biết: "Nếu như trước đây cán bộ chủ yếu xử lý hồ sơ thủ công thì nay đã chuyển dần sang phân tích dữ liệu, giám sát, quản lý rủi ro. Mọi thao tác đều được ghi nhận trên hệ thống, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và tính minh bạch trong thực thi công vụ".

Trong quý 1/2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 10.794 tỷ đồng, tăng 42,1% cùng kỳ; có 11/16 khoản thu, sắc thuế ước thực hiện tăng so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ Thuế tỉnh đã triển khai hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và giám sát. Đơn vị xác định đảm bảo dữ liệu quản lý thuế “đúng - đủ - sạch - sống” là điều kiện tiên quyết trong công tác chuyển đổi số. Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân gắn với số căn cước công dân, có biện pháp cập nhật kịp thời đối với thông tin người đại diện pháp luật doanh nghiệp hay liên thông dữ liệu với các cơ quan đăng ký kinh doanh, kho bạc... đã tạo nền móng cho việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro và ra quyết định.

Thực tiễn cho thấy, quá trình chuyển đổi số của ngành thuế tỉnh mang lại 3 giá trị nổi bật: nâng cao hiệu lực quản lý, giảm chi phí hành chính và tăng mức độ hài lòng của người nộp thuế. Với quyết tâm cao, năm 2026 Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, với trọng tâm tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong công tác kiểm tra, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn... từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần xây dựng nền tài chính công hiện đại, minh bạch và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc