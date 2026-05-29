Tăng cường năng lực xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa

Sáng 29/5, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức Hội nghị “Tăng cường năng lực xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa” với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính gồm: tăng cường năng lực xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và xu hướng điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, kinh nghiệm ứng phó và cảnh báo sớm cho doanh nghiệp Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, những năm gần đây hoạt động xuất khẩu của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 7,15 tỷ USD; năm 2026 đặt mục tiêu đạt 8,5 tỷ USD. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, doanh nghiệp cần chủ động tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại để giữ vững thị trường xuất khẩu.

Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sỹ kinh tế Đặng Trung Tuyến, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình bày chuyên đề “Tận dụng tối đa các FTA thế hệ mới để bứt phá xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của Thanh Hóa”. Chuyên gia phân tích những cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các ưu đãi thuế quan từ các FTA như CPTPP, EVFTA, RCEP; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Yến Ngọc, Trưởng phòng Xử lý phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã thông tin về xu hướng điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và cảnh báo sớm cho doanh nghiệp Thanh Hóa. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin thị trường, minh bạch hồ sơ, dữ liệu sản xuất và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong quá trình xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ thị trường xuất khẩu.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp đã được cập nhật nhiều thông tin quan trọng về hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới cũng như nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chi Phạm