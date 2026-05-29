Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan được triển khai đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Qua chương trình, thay vì tư duy quản lý, phát hiện, xử lý sai phạm, cơ quan hải quan đã đồng hành, hướng dẫn doang nghiệp “nhận diện”, khắc phục sai phạm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Một buổi đối thoại trực tiếp của Chi cục Hải quan khu vực X với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.

Tháng 10/2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ và trao Chứng nhận thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (sau đây gọi tắt là Chương trình) cho 12 doanh nghiệp. Theo quy định của Cục Hải quan, doanh nghiệp được công nhận tư cách thành viên Chương trình phải có quá trình tuân thủ pháp luật hải quan ở mức cao, trong thời gian dài và được xem xét, đánh giá đồng bộ các tiêu chí. Việc đánh giá được thực hiện công khai, khách quan, minh bạch, dựa trên kết quả phân tích của hệ thống quản lý rủi ro hải quan có kết nối dữ liệu với nhiều cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc triển khai Chương trình này đã khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản lý của cơ quan hải quan, thay vì chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm, sang chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện rủi ro, phòng ngừa sai sót, từng bước nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật ngay từ đầu. Để Chương trình phát huy hiệu quả thực chất, nhanh chóng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp thành viên, Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức.

Cơ quan hải quan cũng đã chủ động mở rộng các kênh trao đổi cả trực tiếp và trực tuyến để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Thông qua đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện rủi ro trong từng khâu thực hiện thủ tục hải quan, nhất là những lỗi thường gặp trong quá trình khai hồ sơ; kịp thời phổ biến chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan để doanh nghiệp được biết. Đồng thời, nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết. Định kỳ thông báo kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, đề xuất giải pháp để doanh nghiệp khắc phục, tránh bị vi phạm đến mức phải xử lý.

Là doanh nghiệp thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã được cơ quan hải quan tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện gần 200 tờ khai xuất nhập khẩu, nộp thuế trên 57 tỷ đồng. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là giấy phế liệu, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Trong khi đó, sản phẩm xuất khẩu của công ty là giấy thành phẩm các loại đến thị trường châu Phi, Đông Nam Á.

Bà Phan Lê Phương Anh, cán bộ phụ trách nhập khẩu của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn cho rằng, từ khi được công nhận tư cách thành viên và tham gia Chương trình, công ty đã được cơ quan hải quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính và các thủ tục có liên quan, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu. Những khó khăn, vướng mắc của đơn vị được cơ quan hải quan giải quyết rất nhanh chóng, thông thường chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi kiến nghị. Định kỳ, cơ quan hải quan đã chủ động đối thoại, thông báo kết quả đánh giá rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật hải quan, giúp đơn vị đề ra giải pháp thực hiện, tránh để hình thành sai phạm đến mức bị xử lý. Đây thực sự là những lợi ích thiết thực, cổ vũ công ty tiếp tục duy trì mức độ tuân thủ pháp luật cao để tiếp tục được là thành viên của Chương trình.

Là đơn vị được giao đầu mối, chuyên trách thực hiện Chương trình ở Chi cục Hải quan khu vực X, Phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin đã chủ động rà soát, đề xuất doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ tham gia. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tiễn, qua đó cổ vũ, động viên doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, duy trì tư cách thành viên của Chương trình.

Ông Lê Như Tiến, Trưởng phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin, Chi cục Hải quan khu vực X, cho biết: Nhìn chung, các doanh nghiệp thành viên Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan đang chấp hành tốt quy định của pháp luật, mức độ tuân thủ cao. Thông qua Chương trình này đã góp phần tạo thuận lợi thương mại, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua đó giúp cơ quan hải quan sử dụng hiệu quả nguồn lực, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và tăng cường mối quan hệ đối tác tin cậy với doanh nghiệp...

Bài và ảnh: Đồng Thành