Giữ an toàn lưới điện từ ý thức của người dân

Mùa mưa bão cũng là thời điểm nguy cơ mất an toàn lưới điện (ATLĐ) gia tăng. Tại nhiều địa phương trong tỉnh các lực lượng chức năng cùng người dân ra quân phát quang cây cối, xử lý vật cản gần đường điện. Những việc làm tưởng nhỏ ấy lại liên quan trực tiếp đến ATLĐ và tính mạng con người. Bởi chỉ một cành cây đổ, một cánh diều mắc trên lưới điện hay một công trình xây dựng vi phạm khoảng cách an toàn cũng có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Công nhân Điện lực Thanh Hóa phối hợp với người dân xử lý cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Trước mùa mưa bão năm 2026, tại xã Như Thanh hàng chục cán bộ điện lực, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân có mặt từ sáng sớm để phát quang cây cối gần đường dây điện. Nhiều hộ dân chủ động chặt bỏ cây lâu năm trong vườn, tháo dỡ vật cản có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang ATLĐ. Đợt ra quân diễn ra trong bối cảnh trên địa bàn xã còn hơn 1.230 cây xanh có nguy cơ gây sự cố điện, cần xử lý trước mùa mưa bão.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, mở rộng giao thông và phát triển xây dựng dân dụng, nguy cơ vi phạm hành lang ATLĐ ngày càng gia tăng. Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay toàn hệ thống xảy ra 1.056 vụ sự cố, gồm 399 vụ kéo dài và 657 vụ thoáng qua. Nhiều vụ liên quan đến cây ngoài hành lang ATLĐ bị gió quật vào đường dây hoặc các hoạt động dân sinh như thả diều, chặt cây, thi công, đào đất gần cáp điện. Riêng nhóm nguyên nhân xuất phát từ hoạt động dân sinh ghi nhận 65 vụ sự cố. Trong đó, có 44 vụ do thả diều, bóng bay, vật bay; 13 vụ do chặt cây hoặc cây đổ vào đường dây; 6 vụ do thi công xây dựng, đào xúc vào cáp ngầm; còn lại do câu cá hoặc phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn điện. Những con số trên cho thấy nhiều nguy cơ không xuất phát từ kỹ thuật vận hành mà từ thói quen sinh hoạt, sản xuất và việc chưa nhận diện đầy đủ mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm hành lang ATLĐ.

Nếu trước đây vi phạm hành lang ATLĐ chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ gây mất điện, thì thời gian gần đây cho thấy hậu quả lớn hơn nhiều. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn điện trong dân, làm 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Các vụ việc liên quan đến câu cá dưới đường dây trung áp, sử dụng cần cẩu gần đường điện, lắp xà gồ mái nhà vi phạm khoảng cách an toàn hoặc tự ý tiếp cận công trình điện.

Đầu tháng 5/2026, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu tăng cường phối hợp bảo vệ hành lang ATLĐ, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại. Thực hiện chỉ đạo trên, Công ty Điện lực Thanh Hóa mở đợt cao điểm xử lý nguy cơ mất an toàn điện trên diện rộng. Hai đội xung kích với 58 cán bộ, công nhân viên được thành lập để kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết trên các tuyến điện nhiều sự cố. Đồng thời, các đơn vị treo biển cảnh báo tại cột điện, trạm biến áp; cắm biển cấm thả diều, câu cá tại khu vực nguy cơ cao; niêm yết số điện thoại quản lý vận hành để người dân phản ánh kịp thời nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đưa xuống cơ sở. Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành và địa phương tuyên truyền an toàn điện tại các trường học; tổ chức ra quân chặt dọn cây tại nhiều xã miền núi. Không ít hộ dân đồng thuận chặt hạ cây lớn gần đường dây để phòng ngừa sự cố trước mùa mưa bão. Theo đó, đến nay các đơn vị điện lực phối hợp với địa phương đã chặt dọn hơn 13.358 cây có nguy cơ đổ, va quệt vào đường dây điện. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 5.970 cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện cần xử lý; một số hộ dân chưa đồng thuận cho chặt tỉa hoặc đề nghị hỗ trợ khi xử lý cây nguy hiểm.

Theo ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, bảo vệ hành lang ATLĐ, phòng ngừa sự cố và tai nạn điện trong dân là nhiệm vụ cấp bách trong mùa mưa bão, nắng nóng. Việc giảm sự cố chỉ hiệu quả khi có sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Thực tế cho thấy, ở nơi chính quyền cơ sở phối hợp tốt với ngành điện, việc xử lý vi phạm, phát quang cây cối và phòng ngừa nguy cơ được triển khai thuận lợi hơn. Ngược lại, sự chủ quan trong sinh hoạt, sản xuất vẫn có thể dẫn đến sự cố hoặc tai nạn.

Giữ ATLĐ không bắt đầu từ những quy định lớn mà bắt đầu từ việc không thả diều gần đường điện, không dựng công trình vi phạm khoảng cách an toàn, không tự ý chặt cây sát đường dây và chủ động thông báo khi phát hiện nguy cơ. Một hành động đúng hôm nay có thể ngăn ngừa một sự cố ngày mai.

Bài và ảnh: Tăng Thúy