Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước - Dấu ấn công nghệ hiện đại trong ngành vật liệu xây dựng

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang chuyển mạnh theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, việc đầu tư các dây chuyền sản xuất tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tại Thanh Hóa, Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước do Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LASUCO) làm chủ đầu tư đang nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu cho xu hướng phát triển công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất vật liệu xây dựng.

Tọa lạc tại xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa, Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước được đầu tư xây dựng trên diện tích 4,2 ha với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Ngay từ khi triển khai, dự án đã được định hướng trở thành một trong những nhà máy gạch Tuynel hiện đại hàng đầu Việt Nam, vận hành theo mô hình sản xuất đồng bộ, tự động hóa cao và thân thiện với môi trường.

Với công suất thiết kế khoảng 40 triệu viên gạch mỗi năm, nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng của thị trường mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp tại khu vực miền núi Thanh Hóa.

Điểm nổi bật của Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước chính là việc mạnh dạn đầu tư đồng bộ các dây chuyền công nghệ hiện đại. Toàn bộ quy trình sản xuất từ xử lý nguyên liệu, tạo hình, sấy, nung đến đóng gói, vận chuyển đều được tự động hóa và giám sát chặt chẽ bằng hệ thống máy tính trung tâm.

Trong đó, dây chuyền ép và sấy tự động giúp thay thế hoàn toàn phương pháp ép thủ công truyền thống, tạo ra những viên gạch có kích thước chuẩn xác, độ nén cao và chất lượng đồng đều. Hệ thống lò Tuynel dài vận hành liên tục với khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nung không chỉ giúp tối ưu hóa tiêu hao năng lượng mà còn nâng cao chất lượng thành phẩm, bảo đảm màu sắc đẹp, độ bền cao và hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt.

Đặc biệt, việc ứng dụng robot gắp và vận chuyển gạch đã tạo bước đột phá trong tự động hóa sản xuất, giảm đáng kể lao động thủ công, tăng năng suất, đồng thời bảo đảm an toàn cho người lao động trong môi trường công nghiệp.

Song song với đó, hệ thống chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nghiền, phối trộn đến tạo khuôn. Các cảm biến thông minh liên tục theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ lò... giúp toàn bộ dây chuyền vận hành ổn định, bảo đảm mỗi viên gạch khi xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nhờ mức độ tự động hóa cao, toàn bộ nhà máy hiện chỉ cần khoảng 25 lao động để vận hành. Đây không chỉ là minh chứng cho hiệu quả ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ của ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hướng đến mô hình công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.

Các sản phẩm gạch Tuynel của Nhà máy Lam Sơn Bá Thước được định hướng phát triển theo tiêu chí “bền vững – chất lượng – uy tín”, phục vụ đa dạng nhu cầu xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng trên phạm vi cả nước. Với ưu thế về độ bền, khả năng chịu lực, tính thẩm mỹ và độ đồng đều cao, sản phẩm đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường vật liệu xây dựng.

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, việc đưa Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước vào hoạt động còn mang ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp địa phương. Dự án góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách và mở ra hướng phát triển công nghiệp hiện đại tại khu vực miền núi.

Trong chiến lược phát triển lâu dài, LASUCO tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư sản xuất theo hướng xanh, hiện đại và hiệu quả. Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước chính là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng tầm ngành vật liệu xây dựng Thanh Hóa trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến cùng định hướng phát triển bền vững, Nhà máy Gạch Tuynel Lam Sơn Bá Thước đang từng bước khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường, trở thành điểm nhấn tiêu biểu của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Lương