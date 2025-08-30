Chương trình hướng nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm năm 2025

Sáng 30/8, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình hướng nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm năm 2025.

Tiến sĩ Lê văn Cường, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê văn Cường, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chương trình hướng nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là cầu nối quan trọng để sinh viên có cơ hội gặp gỡ, thể hiện năng lực trước các đơn vị tuyển dụng; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để các cơ sở y tế, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, đồng thời trực tiếp bày tỏ nhu cầu tuyển dụng và đặt hàng đào tạo với Trường Đại học Y Hà Nội. Thông qua sự trao đổi, kết nối, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới”.

Đại diện Công ty CP Giáo dục Ba Cây Sồi chia sẻ thông tin về Chương trình Du học và việc làm tại CHLB Đức.

Tại chương trình, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm ngành Y; nhu cầu tuyển dụng và định hướng phát triển nghề nghiệp...

Trong phiên đối thoại, các sinh viên đã giao lưu trực tiếp với các nhà tuyển dụng để trao đổi, giải đáp những thắc mắc cụ thể liên quan đến cơ hội việc làm, điều kiện tuyển dụng, chế độ đãi ngộ... Thông qua đó, giúp các sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa hiểu hơn về môi trường làm việc tương lai, cơ hội nghề nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp uy tín đúng với chuyên ngành được đào tạo.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, điểm tuyển sinh hệ Bác sĩ Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội luôn nằm trong top 4 trường có điểm đầu vào cao nhất của các trường đại học khối ngành sức khoẻ trong cả nước.

