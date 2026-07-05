Chủ tịch Ủy ban châu Âu: EU sẵn sàng sử dụng mọi công cụ phòng vệ nếu các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt kết quả

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Brussels và Bắc Kinh gia tăng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng Liên minh Châu Âu (EU) sẵn sàng trả đũa Trung Quốc nếu nước này không có những thay đổi cụ thể đối với các hành vi thương mại không công bằng trước tháng 10.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cảnh báo rằng Liên minh Châu Âu (EU) sẵn sàng trả đũa Trung Quốc nếu nước này không có những thay đổi cụ thể đối với các hành vi thương mại không công bằng trước tháng 10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu trong chuyến thăm chính thức tới Ireland, bà Von der Leyen nhấn mạnh đối thoại giữa hai bên là cần thiết, nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Theo bà, EU đã chuẩn bị cho mọi kịch bản và sẵn sàng sử dụng các công cụ hiện có cũng như xem xét các biện pháp bổ sung nếu cần thiết, tùy thuộc vào phản ứng của Trung Quốc trong những tháng tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng những vấn đề gây quan ngại hiện nay gồm lượng hàng xuất khẩu giá rẻ lớn của Trung Quốc, các hạn chế đối với doanh nghiệp châu Âu và việc sử dụng các khoản trợ cấp của Nhà nước. Bà khẳng định EU không mong muốn các hoạt động này tiếp tục tác động tới thị trường chung của khối, song không nêu cụ thể những lĩnh vực hoặc biện pháp sẽ được áp dụng nếu Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu trước thời hạn tháng 10.

Phát biểu mang hàm ý cảnh báo này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh EU, tại đó lãnh đạo 27 quốc gia thành viên đã trao cho bà von der Leyen nhiệm vụ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, đồng thời cho rằng Ủy ban châu Âu cần thúc đẩy đối thoại song song với việc xem xét áp dụng các công cụ thương mại hiện có và những công cụ mới. Trong khi các nhà lãnh đạo EU cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc sau nhiều năm chưa có hành động đáng kể, Brussels muốn duy trì động lực được tạo ra từ sự ủng hộ của các nước thành viên.

Người đứng đầu EC đưa ra tuyên bố trên sau khi Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khởi động vòng đàm phán mới đầu tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp thương mại giữa hai bên.

Theo số liệu của EU, năm 2025, khối này ghi nhận mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới khoảng 360 tỷ euro. Ảnh: AFP.

Theo số liệu của EU, năm 2025, khối này ghi nhận mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới khoảng 360 tỷ euro. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU đều ghi nhận thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

EU và Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được những kết quả đàm phán cụ thể đầu tiên vào tháng 10 tới, thời điểm ông Maros Sefcovic dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange nhận định thời hạn tháng 10 là “hoàn toàn không thực tế” nếu Brussels muốn đạt được những nhượng bộ có tính ràng buộc từ Trung Quốc.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews.