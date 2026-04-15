Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu ý dân về việc rút khỏi NATO

Chủ tịch Quốc hội Slovenia Zoran Stevanovic cho biết sẽ thúc đẩy tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng rút khỏi NATO, nhấn mạnh định hướng theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và vì lợi ích quốc gia.

Phát biểu ngày 15/4, Chủ tịch Quốc hội Slovenia Zoran Stevanovic cho biết ông có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc nước này rút khỏi NATO, theo các nguồn tin truyền thông địa phương.

Trả lời Đài phát thanh – truyền hình quốc gia RTVSLO, ông Stevanovic khẳng định việc tổ chức trưng cầu ý dân là cam kết đã đưa ra với cử tri. Ông nhấn mạnh quan điểm của mình không đứng về phía bất kỳ cường quốc nào, mà hướng tới lợi ích của Slovenia.

Theo ông, Slovenia cần theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, có chủ quyền, đồng thời duy trì hợp tác với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, song không đi kèm với sự phụ thuộc. Quan hệ với các đối tác cần được xây dựng trên cơ sở phục vụ lợi ích quốc gia.

Ông Stevanovic cũng cho biết Slovenia sẽ hạn chế tham gia vào các vấn đề xung đột quốc tế, nhấn mạnh nước này “không được hưởng lợi” từ việc can dự vào các tranh chấp quân sự và ngoại giao ở nước ngoài.

Dù đề cập khả năng rút khỏi NATO, ông thừa nhận khả năng nhận được sự ủng hộ của công chúng đối với việc rời Liên minh châu Âu là không cao, đồng thời khẳng định Slovenia vẫn hưởng lợi đáng kể từ tư cách thành viên EU.

Ngoài ra, ông cho biết đảng của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các cam kết khác, trong đó có đề xuất Slovenia rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.

Về chương trình đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Slovenia cho biết ông dự định thăm Nga, với mục tiêu tăng cường đối thoại và hợp tác với các quốc gia, bất chấp những khác biệt hiện nay giữa phương Tây và phương Đông.

Bích Hồng

Nguồn: AA, Daily Sabah