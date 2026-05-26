Dự tính công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia ngày 26/5 lên tới 55.519MW

Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) dự báo, công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 22 giờ ngày 26/5 có thể đạt 55.519MW.

Kỹ sư NSMO trực điều hành hệ thống điện quốc gia với các công cụ giám sát vận hành.

Cùng thời điểm, miền bắc có thể đạt tới 30.134MW, tăng gần 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ điện cả nước có thể đạt 1,180 tỷ kW giờ.

Theo đó, ngày 24/5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 48.729 MW vào lúc 21 giờ 50 phút, sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,044 tỷ kW giờ. Riêng miền bắc ghi nhận công suất cực đại 26.595 MW lúc 22 giờ 15 phút, vượt mức tiêu thụ của nhiều ngày làm việc và cao hơn 176 MW so với kỷ lục trước đó lập ngày 15/5.

Trong cơ cấu tiêu thụ điện toàn quốc, miền bắc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 538 triệu kW giờ, tương đương 51,5% sản lượng điện cả nước; miền nam đạt 405 triệu kW giờ và miền trung đạt 101 triệu kW giờ.

Cơ cấu huy động nguồn và phụ tải hệ thống điện quốc gia ngày 24/5/2026.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, hệ thống điện quốc gia tiếp tục huy động mạnh các nguồn nhiệt điện than với sản lượng 564,1 triệu kW giờ, chiếm 54% tổng cơ cấu nguồn điện. Thủy điện đóng góp 273,3 triệu kW giờ, tương đương 26,2%. Các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và điện mặt trời mái nhà tiếp tục được khai thác hiệu quả.

Cập nhật đến 17 giờ ngày 25/5, công suất phụ tải toàn quốc tại cao điểm chiều đã lên tới 55.196 MW; trong đó miền bắc tiếp tục lập đỉnh mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15/5. NSMO dự báo vào cao điểm tối 25/5, phụ tải miền bắc có thể đạt khoảng 29.300 MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026, vượt kỷ lục vận hành miền bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4/8/2025 tại miền bắc là 28.187 MW).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt này sẽ còn duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ đến khoảng ngày 27-28/5, với nhiệt độ phổ biến từ 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong cao điểm mùa khô, NSMO tiếp tục duy trì huy động các tổ máy LNG và các nguồn nhiệt điện dầu, đồng thời chủ động điều tiết tối ưu nguồn nước tại các hồ thủy điện phục vụ vận hành lâu dài.

NSMO cũng khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong các khung giờ cao điểm nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

