Mưu sinh giữa “hai chảo lửa”

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, những người thợ rèn ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hoá vẫn ngày ngày đỏ lửa mưu sinh. Phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao từ lò than cộng hưởng với nắng nóng ngoài trời, họ đang gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt để giữ nghề truyền thống và lo cuộc sống gia đình.

Những ngày này, bước chân vào mỗi lò rèn tại xã Triệu Lộc (trước là xã Tiến Lộc), tỉnh Thanh Hoá giống như một “hỏa diệm sơn” thu nhỏ. Nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C, cộng với cái nóng gay gắt của mùa hè khiến không khí tại các lò rèn như một chảo lửa.

Nắng gắt khiến ai cũng ngột ngạt, nhưng người thợ ở đây vẫn không thể dừng tay. Trong các xưởng sản xuất, lửa lò lên đến 1.000 độ C, khói bụi và tro than cuộn lên mù mịt. Tiếng búa, tiếng đe vang dội, át đi mọi âm thanh khác.

Ông Phạm Trí Hùng, 65 tuổi, xã Triệu Lộc chia sẻ: "Nghề này rất vất vả, mùa đông ngồi cạnh lò lửa thì mặt nứt nẻ, mùa hè thì nóng không chịu nổi. Đặc biệt, vào những đợt nắng nóng cao điểm thì nóng đến rát mặt, mồ hôi vã ra như tắm, nhiều khi vừa nóng vừa mệt đến khó thở, cứ làm được chút lại phải nghỉ”.

Cách duy nhất để người thợ rèn chống chọi với cái nóng lúc đang làm việc là sử dụng quạt điện để hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết việc dùng quạt chỉ giúp đỡ được phần nào, còn muốn mát hẳn thì gần như là điều không thể trong môi trường đặc thù của nghề rèn.

Cái nóng gay gắt từ “hai luồng lửa”, nắng nóng ngoài trời và hơi nóng hầm hập từ lò rèn, khiến khuôn mặt những người thợ lúc nào cũng đỏ rát, mồ hôi chảy thành dòng.

Không những thế, lao động trong môi trường nhiệt độ cao như lò rèn dễ dẫn đến hiện tượng say nắng, say nhiệt. Cơ thể mất nước nhanh, khiến người thợ rèn có thể mệt lả, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu nếu không kịp nghỉ ngơi và bù nước. Sức nóng dữ dội của lò rèn còn có thể gây tổn thương da. Khói than và bụi kim loại từ quá trình rèn sẽ đe dọa phổi và đường hô hấp của người thợ.

Vì thế, người thợ rèn nào cũng bịt khăn mặt kín mít, đầu đội khăn ướt để tránh bị choáng vì nhiệt độ, nhưng mắt vẫn cay xè vì tro than, khói bụi.

Để chống chọi với nắng nóng gay gắt, những người thợ rèn thường phải dậy từ sáng sớm, tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt để làm cho đến 10 giờ sáng thì nghỉ. Buổi chiều, khoảng 16 giờ, khi trời bớt nắng nóng thì họ lại mới tiếp tục công việc của mình.

Anh Nguyễn Văn Long, chủ xưởng rèn Long Ka, xã Triệu Lộc cho biết: "Nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 38 độ C thì khu vực bếp lò trong xưởng có thể lên tới 44 - 45 độ C do hơi nóng từ lửa lò và kim loại nung đỏ tỏa ra. Cái nóng hầm hập bao trùm khiến công việc vốn đã nặng nhọc càng trở nên vất vả hơn".

Công việc ở làng nghề rèn rất nặng nhọc, thường dành cho nam giới, nhưng những người phụ nữ ở đây vẫn có thể đảm đương được các công việc nhẹ như mài dao hay tra cán, đóng gói sản phẩm.

Nghề rèn mang lại cho người dân cuộc sống ổn định hơn, dù nó rất cơ cực, vất vả.

Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, những người thợ rèn ở Triệu Lộc vẫn ngày ngày đỏ lửa giữ nghề. Dẫu phải đối mặt với “hai ngọn lửa” từ trời nắng và bếp lò, họ vẫn bền bỉ bám xưởng, gìn giữ nghề truyền thống bằng đôi tay chai sạn và ý chí không chịu khuất phục trước nhọc nhằn mưu sinh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ