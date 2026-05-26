Nắng nóng bất thường đe dọa đời sống và sức khỏe của hàng triệu người trên toàn thế giới

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á đang oằn mình trước các đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, châu Âu hiện cũng phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan bất thường khi nhiệt độ trong tháng 5 liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử.

Nước Pháp đang trải qua một trong những đợt nắng nóng tháng 5 khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 30-36 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-15 độ C. Ảnh: AP.

Đợt nóng sớm bao trùm nhiều khu vực tại Pháp và Vương quốc Anh không chỉ gây áp lực lên hệ thống y tế mà còn làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng sau khi ghi nhận các trường hợp tử vong tại các sự kiện thể thao ngoài trời.

Ngày 25/5, nước Pháp đã trải qua một trong những đợt nắng nóng tháng 5 khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 30-36 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-15 độ C. Cơ quan khí tượng Pháp cho biết hơn 350 địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 5, trong đó thị trấn ven biển Hossegor ở Tây Nam nước Pháp lên tới 37,1 độ C. Tại thủ đô Paris, nhiệt độ đạt gần 32 độ C, buộc giới chức phải mở rộng cảnh báo nắng nóng tới 18 tỉnh, thành phố, bao gồm cả khu vực Île-de-France. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống cảnh báo được thiết lập năm 2004, Pháp ban hành cảnh báo nắng nóng ngay trong tháng 5.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari đã lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ khi tham gia hoạt động thể thao dưới nền nhiệt quá cao. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi một vận động viên nghiệp dư tử vong trong cuộc thi chạy tại thủ đô Paris hôm 24/5 và một phụ nữ cũng đã tử vong do sốc nhiệt khi tham gia một sự kiện thể thao tại thành phố Lyon.

Cơ quan khí tượng Anh cũng ghi nhận ngày 25/5/2026 là ngày nóng nhất từng được đo trong tháng 5. Ảnh: BBC.

Trong khi đó, tại Anh, cơ quan khí tượng nước này ghi nhận ngày 25/5 là ngày nóng nhất từng được đo trong tháng 5, khi nhiệt độ tại sân bay Heathrow ở thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Mức nhiệt này vượt kỷ lục trước đó là 32,8 độ C được thiết lập từ năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.

Các chuyên gia khí hậu nhận định những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện trái mùa đang ngày càng phổ biến trong bối cảnh Trái Đất tiếp tục ấm lên. Theo giới khoa học, các đợt nắng nóng bất thường với cường độ ngày càng lớn không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và áp lực lên hệ thống y tế, mà còn đe dọa trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của hàng triệu người dân trên toàn thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA/France24