Chính trường Hungary rúng động: Thủ tướng Viktor Orbán thất cử sau 16 năm cầm quyền

Cuộc bầu cử quốc hội tại Hungary ngày 12/4 đã tạo ra bước ngoặt lớn khi đảng đối lập trung hữu Tisza giành chiến thắng áp đảo, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Lãnh đạo Tisza Péter Magyar tuyên bố sẽ đưa Hungary trở lại quỹ đạo châu Âu và NATO, trong khi phản ứng quốc tế nhanh chóng lan rộng.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng đối lập Tisza, vẫy cờ Hungary trong lúc ăn mừng sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ở Budapest, Hungary, hôm 12/4/2026. Ảnh: unionleader

Theo kết quả kiểm phiếu gần như hoàn tất, đảng Tisza được dự báo giành khoảng 138/199 ghế trong Quốc hội Hungary, đạt đa số 2/3 – đủ để tiến hành các cải cách sâu rộng đối với hệ thống chính trị do chính phủ tiền nhiệm thiết lập.

Chiến thắng này đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán - nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, từng được nhiều chính trị gia bảo thủ ở châu Âu và Mỹ đánh giá là người định hình “mô hình dân chủ phi tự do”.

Phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ tại Budapest, ông Péter Magyar tuyên bố: “Chúng tôi đã thay đổi hệ thống và giành lại đất nước.” Ông khẳng định chiến thắng này là “thời khắc lịch sử” và cam kết cải cách sâu rộng bộ máy nhà nước.

Trong phát biểu sau bầu cử, ông Péter Magyar nhấn mạnh Hungary sẽ “trở thành đồng minh mạnh mẽ của Liên minh châu Âu và NATO một lần nữa”.

Ông cũng cho biết ưu tiên hàng đầu là khôi phục hệ thống kiểm soát quyền lực, tăng cường tính độc lập của các thể chế và thúc đẩy minh bạch tài chính, bao gồm việc gia nhập Cơ quan Công tố châu Âu (EPPO) để tăng cường điều tra các hành vi tham nhũng xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, ông tuyên bố sẽ thăm Brussels nhằm thúc đẩy việc giải ngân hàng tỷ euro vốn của EU đang bị đóng băng đối với Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thừa nhận thất bại trước lãnh đạo đảng Tisza, ông Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận kết quả “đau đớn nhưng rõ ràng”, đồng thời chúc mừng phe chiến thắng. Ông Orbán nói: “Trách nhiệm và cơ hội cầm quyền đã không thuộc về chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và tổ quốc Hungary từ vị trí đối lập”.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng chúc mừng ông Péter Magyar, coi đây là dấu hiệu Hungary quay trở lại quỹ đạo châu Âu.

Theo các nhà phân tích, thất bại của ông Viktor Orbán có thể làm thay đổi cán cân chính trị trong Liên minh châu Âu, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến Ukraine, dòng vốn EU và chính sách đối ngoại.

Một số đánh giá cho rằng chính quyền mới của ông Péter Magyar có thể giúp mở đường giải ngân các gói hỗ trợ lớn từ EU cho Hungary và Ukraine, vốn trước đó bị đình trệ.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Tass, AP