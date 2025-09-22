Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Ngày 24/6/2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND với nội dung mang tính đột phá: Miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thông qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đây là chính sách vừa “được lòng dân”, vừa thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Việc miễn phí, lệ phí áp dụng cho 42 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực tài nguyên - môi trường 9 thủ tục, lĩnh vực đất đai 5 thủ tục, lĩnh vực hộ tịch 17 thủ tục, lĩnh vực lao động - việc làm (đối với người nước ngoài) 2 thủ tục, lĩnh vực xây dựng 5 thủ tục, lĩnh vực thể thao 1 thủ tục, lĩnh vực đăng ký kinh doanh 3 thủ tục. Người dân và doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Nghị quyết số 12 đã tạo ra một hướng đi mới và gửi đi thông điệp rõ ràng “chuyển đổi số phải vì lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, doanh nghiệp”.

Không chỉ là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Nghị quyết số 12 còn là giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đổi mới mô hình quản trị công nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ “trực tiếp” sang “trực tuyến”. Từ đó, thúc đẩy việc sử dụng DVC trực tuyến tăng nhanh và giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của cơ quan Nhà nước để tập trung thời gian xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để Nghị quyết số 12 mang lại hiệu quả thiết thực, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã hướng dẫn Trung tâm PVHCC các xã, phường triển khai danh mục 42 TTHC được miễn phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị và các xã, phường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, từ ngày 1/7 đến 15/9/2025, các cơ quan, đơn vị và các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 82.024 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 31,1 tỷ đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Là nơi trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, Trung tâm PVHCC phường Nam Sầm Sơn đã triển khai rất tích cực. Anh Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Nghị quyết số 12 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi đã niêm yết công khai danh mục TTHC được miễn phí, lệ phí tại trung tâm, công khai trên trang thông tin điện tử của phường và tuyên truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo để đông đảo tổ chức, công dân được biết. Trung tâm PVHCC của phường cũng tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân các tổ dân phố nắm được nội dung này. Đặc biệt, để tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các DVC một cách tốt nhất, Trung tâm PVHCC phường đã chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ và hiện đại, bảo đảm việc nộp và giải quyết TTHC trực tuyến được nhanh chóng, chính xác”. Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến 19/9/2025, Trung tâm PVHCC phường Nam Sầm Sơn đã tiếp nhận 2.682 hồ sơ TTHC theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 58 triệu đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Chị Vũ Thị Trang, phố Hồng Hải, phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Đây là 1 trong 42 thủ tục được miễn phí khi thực hiện DVC trực tuyến. Được công chức Trung tâm PVHCC phường hướng dẫn nộp hồ sơ trên điện thoại, tôi thấy cũng dễ dàng và nhanh chóng. Tôi đã được tạo tài khoản cá nhân nên lần sau không cần phải đến trung tâm nữa mà có thể thực hiện ngay tại nhà vì không phải nộp phí, rất tiện ích đối với người dân chúng tôi”.

Khi chi phí không còn là rào cản, người dân sẽ có động lực lớn hơn để thay đổi thói quen hành chính, chuyển từ “đi xin giấy tờ” sang “tự thực hiện dịch vụ”. Miễn phí DVC trực tuyến là khởi đầu, điều cần hơn nữa là nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở. Bởi thế, Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn đã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ làm việc tại trung tâm. Cùng với đó, cán bộ, công chức trung tâm cũng chủ động học tập các nội dung mới, quy trình giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia để hướng dẫn người dân thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất. Từ ngày 1/7 - 19/9/2025, Trung tâm PVHCC phường Đông Sơn đã tiếp nhận 2.150 hồ sơ TTHC theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp tiết kiệm hơn 44,3 triệu đồng tiền phí, lệ phí người dân, doanh nghiệp.

Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong việc miễn phí, lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, rất cần sự tham gia tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp để thay đổi thói quen, từng bước tiến tới sử dụng internet là kênh cung cấp dịch vụ chính nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số tại Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Tố Phương