Gia tăng tranh luận về hiện diện quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh

Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông đang có dấu hiệu điều chỉnh cách tiếp cận đối với các định hướng chiến lược của Washington, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về vai trò và sự cần thiết của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Đặc nhiệm 57 chụp ảnh tại Căn cứ không quân Al Dhafra, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 9/3/2022. Ảnh: Không quân Mỹ.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dư luận ngày càng quan tâm đến tương lai của các cơ sở quân sự Mỹ. Một số ý kiến cho rằng sự hiện diện này có thể không còn mang lại hiệu quả bảo đảm an ninh như trước, qua đó thúc đẩy thảo luận về tăng cường tự chủ chiến lược tại Vùng Vịnh. Những quan điểm này cũng làm gia tăng sức ép đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc duy trì vai trò và ảnh hưởng của Washington tại khu vực.

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ hiện phụ thuộc vào cảng Jebel Ali (Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong việc hỗ trợ các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh. Ảnh: Không quân Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ được cho là đang đẩy mạnh củng cố quan hệ với các đối tác Arab thông qua việc tăng cường hiện diện quân sự. Các nguồn tin cho biết Washington đã bổ sung lực lượng tại căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn ở mức cao và các nỗ lực ngoại giao chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Hoạt động triển khai được cho là bao gồm các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và máy bay tiếp dầu trên không. Căn cứ Al Dhafra tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống bố trí lực lượng của Mỹ tại khu vực, với thông tin về việc điều động thêm tiêm kích F/A-18 cùng các phương tiện hỗ trợ.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực eo biển Hormuz còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, liên quan đến các hoạt động trên biển thời gian gần đây.

Bên cạnh yếu tố an ninh, một số báo cáo cũng cho thấy UAE đang xem xét đa dạng hóa các giao dịch năng lượng, trong đó có khả năng sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong một số hoạt động thương mại dầu mỏ.

Giới phân tích nhận định các động thái trên phản ánh xu hướng các quốc gia trong khu vực tăng cường cân bằng lợi ích, đồng thời có thể tác động đến vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại Vùng Vịnh trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Al Jarzeera.