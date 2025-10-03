Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất đến đầu tuần sau

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune vừa tuyên bố rằng, “khó có khả năng” Thượng viện sẽ họp và bỏ phiếu vào cuối tuần này. Điều này gần như bảo đảm Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bị tê liệt ít nhất đến đầu tuần sau. Phát biểu này cho thấy bế tắc giữa Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa có dấu hiệu được khai thông.

Phát biểu trước báo chí, Thượng nghị sĩ Thune cho biết, sẽ có một cuộc bỏ phiếu nữa vào ngày 3/10 để cố gắng mở lại chính phủ. Nguồn: ABC News

Phát biểu trước báo chí, Thượng nghị sĩ Thune cho biết sẽ có một cuộc bỏ phiếu nữa vào ngày 3/10 để cố gắng mở lại chính phủ. Nếu thất bại, Quốc hội sẽ nghỉ cuối tuần để “suy nghĩ lại”, trước khi quay trở lại làm việc vào ngày 6/10.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ có cuộc gặp với Giám đốc Ngân sách Russell Vought nhằm xác định những cơ quan liên bang nào “thuộc phe Dân chủ” sẽ bị cắt giảm giữa lúc chính phủ đang đóng cửa.

Hiện tại, ông đã đóng băng ngân sách liên bang dành cho giao thông công cộng và năng lượng sạch tại các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, đồng thời đe dọa sa thải thêm hàng nghìn nhân viên liên bang nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục kéo dài. Theo kế hoạch, ông Trump có thể sa thải tới 300.000 nhân viên liên bang trước cuối năm nay.

Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cũng xác nhận khả năng sa thải hàng nghìn công chức, dù không đưa ra chi tiết cụ thể. Một số công đoàn đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc này nhưng các tòa án liên bang hiện vẫn cho phép chính quyền tiến hành trong lúc các vụ kiện được xem xét.

Thượng nghị sĩ Patty Murray – thành viên cấp cao của đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, cảnh báo rằng, việc sa thải thêm nhân viên sẽ không giải quyết được bế tắc lập pháp hiện tại.

Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer ra tuyên bố chỉ trích phe Cộng hòa, kêu gọi hợp tác để đạt được một thoả thuận vừa mở lại chính phủ, vừa kéo dài các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) vốn sắp hết hạn. Ông Schumer cảnh báo rằng sự đoàn kết của đảng Cộng hòa sẽ sớm rạn nứt nếu tình trạng đóng cửa kéo dài.

Vân Bình (Nguồn: ABC News)