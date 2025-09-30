Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.

Nếu nguồn tài trợ hết hạn vào nửa đêm 30/9 (giờ địa phương) - khả năng dường như khó tránh khỏi tại thời điểm này khi không có cuộc đàm phán nào diễn ra và không có đột phá bất ngờ - thì việc đóng cửa chính phủ sẽ bắt đầu ngay từ thời điểm bước sang ngày 1/10.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với ông Trump, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries thừa nhận “những khác biệt lớn vẫn tồn tại.”

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) nhấn mạnh nếu chính phủ đóng cửa thì đó sẽ là lỗi của phe Dân chủ.

Việc Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần sẽ khiến nhiều cơ quan liên bang bị cắt giảm nhân sự nghiêm trọng, trong khi những nhân viên được coi là “thiết yếu” trong các lĩnh vực như quân đội và thực thi pháp luật sẽ tiếp tục làm việc.

Suốt nhiều tuần qua, phe Dân chủ đã thúc giục phe Cộng hòa giải quyết một loạt yêu cầu chủ yếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe để đổi lấy lá phiếu của họ nhằm giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động.

Cụ thể, đảng Dân chủ yêu cầu đảo ngược những quyết định cắt giảm gần đây đối với Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid) và gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế tăng cường sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đáp lại, phe Cộng hòa chỉ trích các yêu cầu của phe Dân chủ là phi lý.

Phát biểu sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance cho rằng Chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đóng cửa do thiếu sự đồng thuận giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Một nguồn thạo tin tiết lộ các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đang thảo luận một loạt phương án thay thế cho việc chính phủ có thể bắt đầu đóng cửa vào đầu tháng 10, bao gồm một dự luật tài trợ trong 7 đến 10 ngày cùng với các biện pháp khả thi khác có thể thực hiện song song.

Các kế hoạch đó, vốn chưa được phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ thông qua, sẽ nhắm đến mục tiêu ngăn chặn nguy cơ chính phủ buộc phải đóng cửa nếu hai phe Dân chủ và Cộng hòa không đạt được thỏa thuận trước hạn chót 30/9, khi nguồn tài trợ hiện tại của chính phủ hết hiệu lực./.

Theo TTXVN