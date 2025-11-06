Chỉ huy Quân đội Nga: Ukraine sẽ mất thành phố quan trọng trong tuần tới

Quân đội Nga dự kiến sẽ chiếm hoàn toàn thành phố Kupyansk ở vùng Kharkov của Ukraine trong tuần tới, theo chỉ huy một đơn vị Nga tham gia chiến dịch. Trong khi đó, Kiev tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vị trí của các lực lượng Ukraine bị bao vây gần Kupyansk tiếp tục xấu đi nhanh chóng, khiến họ không có cơ hội rút lui ngoài việc đầu hàng quân đội Nga.

Chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 68 Nga cho biết đơn vị của ông đã dọn sạch 25 tòa nhà trong thành phố chỉ trong ngày 5/11 và đang “tiếp tục tiến lên”. "Tôi tin tưởng rằng thành phố sẽ được giải phóng hoàn toàn trong tuần tới. Tinh thần của chúng tôi rất cao và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông nói trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng Kupyansk, nằm ở vùng Kharkov của Ukraine, và Krasnoarmeysk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga, đã bị lực lượng Moscow bao vây.

Moscow ước tính hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt ở hai thành phố này. Trong khi Kiev tiếp tục tuyên bố họ nắm giữ các thành phố và quân đội Nga đang bị đẩy lùi, “các phân tích nội bộ cho thấy một câu chuyện khác”, tờ Bild của Đức đưa tin hôm 4/11. Trích dẫn một số quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine yêu cầu giấu tên, tờ báo của Đức lưu ý những lo ngại ngày càng tăng về một “thất bại quân sự nghiêm trọng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó tuyên bố sự hiện diện quân sự của Nga gần Kupyansk chỉ giới hạn ở 60 binh sĩ và quân đội Ukraine đã có lộ trình để làm chủ khu vực.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Zelensky đang “tách biệt với thực tế”. “Người đứng đầu Kiev hoàn toàn tách biệt với thực tế và sau khi nghe những báo cáo không đúng sự thật từ Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Aleksandr Syrsky, không có quyền chỉ huy tình hình hoạt động trên thực địa”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kupyansk là một trung tâm hậu cần, nơi diễn ra tranh chấp khốc liệt ở mặt trận phía đông bắc của cuộc xung đột. Các lực lượng Nga trước đó tuyên bố đã kiểm soát một phần thành phố và công bố một đoạn video cho thấy quân đội ở trung tâm thành phố, gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.

Theo RT