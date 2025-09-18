Quân đội Nga đang tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine

Một sĩ quan cấp cao của Nga đã thị sát các vị trí do quân đội Nga nắm giữ ở Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến quân trên mọi mặt trận.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Reuters.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, cho biết quân đội Moscow đang đạt được tiến triển ở khu vực Donetsk phía đông, trọng tâm của cuộc xung đột, và xa hơn về phía tây tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Tướng Valery Gerasimov cho biết: “Quân đội của chúng tôi trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang tiến quân theo hầu hết mọi hướng”. “Và cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeisk”, ông nói thêm, sử dụng tên gọi thời Liên Xô của thành phố Pokrovsk.

Ông cho biết quân đội Ukraine đã triển khai những đơn vị chiến đấu được huấn luyện tốt nhất và có năng lực nhất tại đây. Và điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến vào các khu vực khác.

Trong quá trình tiến qua miền đông Ukraine, lực lượng Nga đã duy trì các cuộc tấn công dữ dội vào khu vực xung quanh Pokrovsk ở vùng Donetsk trong nhiều tháng.

Gerasimov cho biết lực lượng Nga cũng đang đạt được tiến triển trong việc chiếm lại Kupiansk, một thành phố bị phá hủy phần lớn ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine, và Yampil, xa hơn về phía đông.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky, được Sky News phỏng vấn tuần này, cho biết ông dự đoán sẽ có các cuộc tấn công mới của Nga nhưng cũng nói thêm rằng lực lượng Moscow đã không đạt được nhiều thành công ở tiền tuyến.

TD (theo Reuters)