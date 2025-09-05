“Chắp cánh” cho nông dân làm giàu

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa (Agribank Thạch Thành) luôn ưu tiên tiếp vốn, trở thành người bạn đồng hành, nơi “chắp cánh” cho những ước mơ làm giàu của nông dân.

Nhiều hộ dân xã Vân Du được vay vốn của Agribank Thạch Thành đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư tín dụng của nông dân, Agribank Thạch Thành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: đẩy mạnh tiếp thị và chăm sóc khách hàng, huy động tiền gửi nhàn rỗi trong dân cư, điều chỉnh lãi suất linh hoạt, thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại, dự thưởng để thu hút khách hàng. Trên cơ sở nhu cầu vốn của nông dân, vốn huy động, đơn vị xây dựng kế hoạch tín dụng cụ thể, trong đó tăng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường xây dựng, mở rộng mạng lưới, nhất là cho vay qua tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tín dụng nhanh chóng, dễ dàng. Hoạt động đầu tư tín dụng của ngân hàng đến với khách hàng luôn bảo đảm công khai, dân chủ nên đã tạo được sự đồng thuận giữa ngân hàng với hệ thống mạng lưới khách hàng.

Để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Agribank Thạch Thành đã phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp hỗ trợ các cấp hội nhận tín chấp, các tổ trưởng tổ vay vốn bảo đảm thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ cho vay, quá trình giải ngân. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ vay vốn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và bảo đảm an toàn nguồn vốn vay. Đến ngày 31/8, tổng dư nợ cho vay của đơn vị đạt hơn 2.800 tỷ đồng với hơn 11.500 khách hàng đang vay vốn, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 98% tổng dư nợ. Nguồn vốn của Agribank Thạch Thành đã đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, giúp người dân ở khu vực nông thôn giải quyết bài toán thiếu vốn, đầu tư phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, mở rộng cửa hàng dịch vụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh... Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Khi nói về kết quả từ mô hình kinh tế của gia đình, người dân đều rất cảm kích trước sự quan tâm, tạo điều kiện về vốn của Agribank Thạch Thành. Không chỉ có ý nghĩa về vật chất, đây còn là động lực về tinh thần, giúp người dân an tâm lao động sản xuất tại chỗ, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Hải, ở xã Vân Du, cho biết: "Tôi vay vốn của Agribank Thạch Thành từ đầu những năm 2000 để mở xưởng sửa chữa ô tô. Đến nay, tôi đã mua thêm máy móc, mở thêm cửa hàng phụ tùng ô tô, tạo việc làm cho gần 10 lao động, doanh thu bình quân khoảng 10 tỷ đồng/năm. Kinh doanh phụ tùng ô tô cần nguồn vốn rất lớn, vì vậy ngân hàng đã tạo điều kiện cho tôi đăng ký vay theo hạn mức dự phòng 4 tỷ đồng, khi cần vốn nhập hàng, tôi chỉ việc ra làm thủ tục vay trong hạn mức đã đăng ký. Sự đồng hành của Agribank Thạch Thành hàng chục năm qua đã giúp gia đình tôi làm ăn ngày càng phát đạt, vì thế tôi luôn tin tưởng, gắn bó với ngân hàng”.

Một trong những điển hình thành công nhờ nguồn vốn ngân hàng nữa là hộ ông Lê Văn Kháng, ở thôn Hợp Tiến, xã Kim Tân. Ông Kháng cho chúng tôi biết: “Để có của ăn của để như hôm nay, suốt hàng chục năm qua, gia đình tôi luôn có sự đồng hành của Agribank Thạch Thành. Mỗi khi gia đình cần vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tôi được cán bộ Agribank Thạch Thành hướng dẫn làm thủ tục vay vốn rất nhiệt tình, chu đáo, hỗ trợ tôi làm hồ sơ nhanh, nhận tiền ngay. Từ khoản vay vài chục triệu ban đầu, nhờ luôn giữ được tín nhiệm, nên hiện nay gia đình tôi đã được cấp hạn mức cho vay lên đến hàng trăm triệu đồng”.

Để bảo đảm hoạt động tín dụng linh hoạt, thông suốt, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Agribank Thạch Thành đang tập trung làm tốt công tác huy động vốn để triển khai hiệu quả Nghị định số 156/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đơn vị cũng giữ nguyên điểm giao dịch cố định hằng tháng như trước khi sáp nhập xã, tăng cường cán bộ tín dụng phụ trách cho vay tại các xã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để khách hàng thuận lợi tiếp cận nguồn vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

Với niềm tin đã được khẳng định, Agribank Thạch Thành tiếp tục nỗ lực không ngừng làm “bệ phóng” để “chắp cánh” cho nông dân trong hành trình phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu.

Bài và ảnh: Lương Khánh