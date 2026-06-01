“Cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) trong tỉnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Lợi (xã Triệu Sơn) - TTV cơ sở Đinh Thiên Hùng vận động các hộ gia đình tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường.

Được tuyên truyền, vận động, Nhân dân thôn 19, xã Tân Tiến đã đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bí thư chi bộ, trưởng thôn 19 và cũng là 1 TTV cơ sở tích cực Phạm Văn Thịnh, cho biết: “Để tuyên truyền cho Nhân dân nghe không phải dễ, nhất là trong thời điểm các kênh thông tin hết sức đa dạng, nhiều chiều. Vì vậy, bên cạnh nắm vững các thông tin, trang bị đầy đủ lý luận thì TTV cần biết chọn nội dung, chọn việc sát với tình hình cơ sở để tuyên truyền, định hướng. Cùng với việc chuẩn bị kỹ nội dung tuyên truyền theo hệ thống tài liệu đảng ủy xã cung cấp, khi triển khai chỉ đạo từng phần việc cụ thể, bản thân tôi còn trích dẫn số liệu so sánh cụ thể, lấy ví dụ từ thực tiễn để chứng minh. Trong quá trình triển khai, tôi luôn đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ”.

Từ việc “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” của ông Thịnh mà người dân thôn 19 đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực lao động, sản xuất, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, các tuyến đường giao thông trong thôn 19 đã được kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71,5 triệu đồng; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ có đủ công trình vệ sinh. Thôn 19 phấn đấu năm 2027 hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu”.

Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bỉm Sơn đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: “Xác định rõ mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân, vì vậy, cùng với việc tập trung nâng cấp hạ tầng số và nhân lực để tối ưu hóa dịch vụ công trực tuyến, đội ngũ BCV, TTV của phường đã tiếp nhận thông tin, giải thích những nội dung về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để Nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức và Nhân dân để báo cáo cấp ủy, chính quyền kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; không để phát sinh những vấn đề phức tạp tại cơ sở”.

Với việc giúp người dân, doanh nghiệp hiểu việc chuyển đổi từ nộp hồ sơ giấy sang trực tuyến để công tác phục vụ của chính quyền với người dân ngày càng công khai, minh bạch, bình đẳng, hiện tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bỉm Sơn đạt 98,1%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 93,2%. Căn cứ các chỉ tiêu về “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, phường đạt 97/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện toàn tỉnh có 7 BCV Trung ương, 60 BCV cấp tỉnh, gần 14.000 TTV cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ BCV, TTV trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Với đội ngũ BCV, TTV đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, chất lượng ngày càng nâng lên, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng trên các lĩnh vực, vừa mang tính thời sự, vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Từ thực tiễn cho thấy, đội ngũ BCV, TTV trong tỉnh đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024–2025 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Chỉ trong thời gian ngắn (16 tháng), với sự nỗ lực của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần của toàn xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định, với tổng kinh phí lên tới trên 1.618 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước trên 388 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Phan Nga