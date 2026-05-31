Thạch Quảng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xã Thạch Quảng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thạch Quảng. Đảng bộ xã có 41 tổ chức cơ sở đảng với 837 đảng viên. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Xã Thạch Quảng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng lợi thế trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng cho biết: "Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các mục tiêu thành chương trình hành động sát hợp với tình hình địa phương. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Đảng ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc chủ động ban hành chương trình hành động riêng; tập trung triển khai bốn khâu đột phá sát với đặc điểm từng thôn, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả cao.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Thạch Quảng đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động hằng quý, hằng năm. Trọng tâm trong công tác chỉ đạo là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong lĩnh vực kinh tế, xã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt 250ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đạt từ 70ha trở lên. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Triển khai thực hiện sản xuất mía cánh đồng lớn, từng bước áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn sinh học, vệ sinh môi trường. Chú trọng phát triển lâm nghiệp gắn với nâng cao giá trị kinh tế rừng; đẩy mạnh nuôi trồng và khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã đang huy động nguồn lực để khai thác lợi thế tự nhiên và cảnh quan độc đáo của danh thắng thác Mây nhằm thu hút đầu tư, hình thành các điểm du lịch sinh thái gắn liền với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường địa phương. Đây cũng là một trong bốn chương trình trọng tâm được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Quảng lần thứ I. Hiện nay, nhiều hộ dân trong các thôn bản đã đầu tư xây dựng, cải tạo nhà sàn truyền thống để làm dịch vụ homestay phục vụ du khách. Việc phát triển du lịch cộng đồng đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay xã đã thu hút hơn 60.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Xác định XDNTM là giải pháp quan trọng để thay đổi diện mạo nông thôn, xã đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Vận động Nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng các trục lộ chính, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông từ trung tâm xã đến các thôn. Hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao; xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, người cao tuổi. Hiện xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Thạch Quảng - xã Quý Lương; tuyến đường từ thôn Thống Nhất - thác Mây; tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh - Trường Mầm non Thạch Quảng.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng Nguyễn Minh Tuân khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, giá trị văn hóa truyền thống, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với chuyển đổi số; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường