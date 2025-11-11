Cậu bé 13 tuổi gây chú ý với điểm IELTS 8.0

Dù bố mẹ không giỏi tiếng Anh, nhưng với sự định hướng từ sớm và môi trường học tập phù hợp, Tạ Bảo Khoa (13 tuổi) đã xuất sắc đạt IELTS 8.0 – một thành tích đáng nể với học sinh lớp 8.

Học tiếng Anh từ những thói quen nhỏ

Chị Lê Vân - mẹ của Khoa chia sẻ, ngay từ khi con lên 3 tuổi, chị đã đặt ra quy tắc: “Muốn giải trí bằng thiết bị điện tử, con chỉ được xem các chương trình tiếng Anh”.

“Tôi chỉ biết chút tiếng Anh, không giỏi để dạy con, nhưng nhận thấy tiếng Anh sẽ là kỹ năng quan trọng trong tương lai. Con đã nghe và nói tiếng Việt hằng ngày, nên tôi muốn con tiếp xúc thêm với tiếng Anh để quen dần ngữ âm và phản xạ,” chị kể.

Bảo Khoa (trái) và mẹ - người đã đồng hành cùng em trên hành trình chinh phục Anh ngữ.

Nhờ thói quen nghe – xem tiếng Anh mỗi ngày, Khoa sớm hình thành khả năng bắt âm và ghi nhớ ngữ điệu tự nhiên. Đây chính là “khởi đầu” cho hành trình chinh phục Anh ngữ, để rồi 10 năm sau, em đạt cột mốc 8.0 IELTS.

Không chỉ học tiếng Anh qua màn hình, Bảo Khoa còn được mẹ tạo điều kiện học bài bản và định hướng mục tiêu rõ ràng. Nhờ vậy ngay từ rất sớm em đã nhận ra học tiếng Anh không chỉ là ôn luyện để thi, mà còn để hiểu thêm thế giới xung quanh. “Em thường trò chuyện với mẹ, xem video hoặc đọc tài liệu bằng tiếng Anh. Mỗi khi gặp từ mới, em cố gắng đoán nghĩa và ghi nhớ cách dùng qua ngữ cảnh,” Khoa chia sẻ.

Bảo Khoa chia sẻ bí quyết học tập cùng thầy cô tại Ocean Edu.

Theo mẹ, chính việc gắn học tiếng Anh với đời sống hằng ngày đã giúp con trai yêu thích ngôn ngữ này, không cảm thấy gò bó hay áp lực thi cử.

Bứt phá nhờ sự kiên trì và định hướng đúng tại Ocean Edu

Cột mốc quan trọng trong hành trình học của Khoa là khi em bắt đầu học tại Ocean Edu – hệ thống Anh ngữ có 100% giáo viên nước ngoài. Đồng hành cùng Khoa trên hành trình này, mẹ em chia sẻ “Chỉ sau vài tháng, con tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là kỹ năng nói và phản xạ giao tiếp. Giáo viên luôn khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh tự nhiên trong mọi tình huống.”

Bảo Khoa và thầy cô tại Ocean Edu chúc mừng kết quả học tập xuất sắc.

Tại Ocean Edu, Bảo Khoa được xây dựng lộ trình cá nhân hóa theo năng lực và mục tiêu, thường xuyên được kiểm tra đánh giá định kỳ để củng cố kỹ năng còn yếu. Việc luyện tập liên tục với giáo viên bản ngữ đã giúp em hoàn thiện khả năng phát âm, mở rộng vốn từ và nắm vững cấu trúc bài thi IELTS.

Sau nhiều năm kiên trì, Bảo Khoa chính thức đạt IELTS 8.0 ở độ tuổi 13 – thành tích thể hiện năng lực ngôn ngữ và tinh thần học hỏi đáng khâm phục.

“ Kết quả 8.0 IELTS đã mang tới bất ngờ cho ba mẹ và gia đình Khoa, với mẹ đây là kết quả ngoài mong đợi,” là thành tựu cho nỗ lực của Bảo Khoa trên hành trình này. Mẹ Khoa chia sẻ thêm điều khiến chị tự hào không chỉ là điểm số, mà là hành trình con trưởng thành trong tư duy và cách tiếp cận việc học. Tiếng Anh giờ đây với con không chỉ là môn học, mà là một phần cuộc sống..

