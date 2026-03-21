Cấp ủy chọn đúng việc, dân đồng thuận làm theo

Từ những nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với mỗi địa phương, đơn vị. Nhờ đó, nghị quyết của Đảng đã đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ rệt, mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Phạm Đồng Quê, xã Nga Thắng.

Để phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương, cùng với việc gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, bí quyết của bác Mai Thị Thu, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn 7, xã Nga An là phải lựa chọn “trúng việc”, “trúng người”, “hợp ý dân” mới tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, bác Thu cùng các thành viên tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động các hộ dân, nhà có đất hiến đất, nhà không bị ảnh hưởng thì góp tiền, góp công để bê tông hóa, mở rộng đường giao thông. Với tinh thần vì lợi ích chung, nhiều đảng viên đã vận động gia đình, người thân gương mẫu đi đầu góp tiền, hiến đất. Điển hình như đảng viên Mai Văn Ngũ, ngoài ủng hộ 35 triệu đồng, đã vận động gia đình “tiên phong” tháo dỡ, xây lùi vào hơn 1,2m tường rào với chiều dài 45m để mở rộng đường ngõ xóm lên 6m. Hay như gia đình đảng viên Phạm Văn Viết gương mẫu ủng hộ 18 triệu đồng; gia đình đảng viên Mai Văn Quát ủng hộ 10 triệu đồng... Theo gương các đảng viên, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 100 hộ dân thôn 7 đã hiến hơn 5.000m2 đất, phá dỡ tường rào, công trình phụ, đóng góp hơn 2,8 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động mở rộng tuyến đường hơn 1.500m từ 2,5m lên 5-6,5m, có nơi rộng tới gần 9m, giúp giao thương trong thôn trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, bà con còn tự bỏ kinh phí xây lại tường rào, cổng không đòi hỏi sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Từ chủ trương hợp lòng dân trong hiến đất mở rộng đường giao thông nói riêng và các phong trào, các cuộc vận động nói chung đã tạo sự đồng thuận cao, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền. Đây là tiền đề cốt lõi giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, tạo cơ sở vững chắc để địa phương “về đích” thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Sau hợp nhất, Đảng bộ xã Hóa Quỳ có 661 đảng viên, sinh hoạt ở 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tập trung tái cơ cấu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh và giảm nghèo bền vững. Từ nghị quyết của Đảng bộ xã, các cấp cơ sở đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động cụ thể. Trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, bê tông hóa tuyến đường liên thôn, xã; đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Hiện xã đang duy trì ổn định diện tích, sản lượng cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc biệt là cây cao su với diện tích 415,2ha cho thu hoạch ổn định, sản lượng khai thác mủ ước đạt 296,5 tấn; 19,4ha cây chè, 112,5ha cây ăn quả đang cho thu hoạch và 306ha diện tích mặt nước, sản lượng thủy sản ước đạt 573,3 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng gia trại với việc duy trì và phát triển 8 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Thị Tĩnh, chia sẻ: “Thực tiễn tại xã Hóa Quỳ khẳng định, việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động sát thực, kết hợp với sự quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, là “chìa khóa” tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển địa phương toàn diện hơn”.

Qua thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ, các cấp ủy đã kịp thời ban hành những nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Điển hình như Đảng ủy xã Ngọc Lặc, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã giao UBND xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đề án triển khai, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị và từng đảng ủy viên. Việc cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch hành động đến từng tổ chức, thôn, xóm; xây dựng chương trình hành động kịp thời, loại bỏ “khoảng trống” giữa nghị quyết và thực tiễn, đề cao sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu cùng phương châm làm việc “lấy dân làm trung tâm, là cốt lõi” giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2025 đề ra. Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng giá trị sản phẩm (năm 2025) đạt hơn 3.367 tỷ đồng, xếp thứ 2/74 xã khu vực miền núi và xếp thứ 38/166 xã, phường trong toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trên địa bàn duy trì ổn định; tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 1.548 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 45 triệu USD. Toàn xã làm được 2,6km đường bê tông xi-măng, nâng tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa trên địa bàn xã đạt 87%...

Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét khẳng định, khi cấp ủy cơ sở nắm sát thực tiễn, chọn đúng vấn đề trọng tâm khi ban hành nghị quyết, thì mọi khó khăn đều có thể được tháo gỡ. Sự đồng thuận của Nhân dân chính là yếu tố quyết định để đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra thành quả phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga