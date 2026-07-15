Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang với các động thái đáp trả mới

Mỹ và Iran tiếp tục đẩy căng thẳng lên một nấc mới khi Washington gia tăng các biện pháp quân sự và cảnh báo mở rộng mục tiêu tấn công, trong khi Tehran tuyên bố đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và khẳng định sẽ không khuất phục trước sức ép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn với Fox News. Ảnh: Fox News.

Ngày 14/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran và cảnh báo các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm nhà máy điện và cầu, có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu Tehran không nối lại đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết, Mỹ đã liên lạc với phía Iran để thúc đẩy đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Tehran “tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả, khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp diễn cho đến khi ông quyết định chấm dứt.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, đã nối lại chiến dịch kiểm soát hàng hải đối với các tàu thuyền ra vào cảng Iran và triển khai thêm các đợt không kích nhằm làm suy giảm năng lực của Tehran tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran tuyên bố tấn công các vị trí của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait, song Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin này. Truyền thông Iran cũng thừa nhận, một số khu vực gần Bandar Abbas và Sirik bị hỏa lực của Mỹ tấn công, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh:WANA News.

Phản ứng trước các động thái của Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định các biện pháp quân sự và trừng phạt kinh tế sẽ không buộc Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán. Ông cáo buộc Mỹ đã phá vỡ các cam kết trước đó và cho rằng việc gia tăng sức ép chỉ khiến triển vọng đối thoại trở nên khó khăn hơn.

Căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn chưa ổn định sau nhiều tháng xung đột. Giới quan sát lo ngại việc hai bên liên tục gia tăng các biện pháp quân sự có thể đẩy nguy cơ đối đầu trực tiếp lên cao hơn, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Sự gián đoạn kéo dài tại tuyến hàng hải này có thể tác động đáng kể đến nguồn cung năng lượng và chuỗi thương mại quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION.