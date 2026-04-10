Căng thẳng leo thang, Ecuador áp thuế 100% hàng hóa từ Colombia

Chính phủ Ecuador vừa quyết định nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Colombia lên mức 100%, với hiệu lực từ ngày 1/5, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng leo thang liên quan đến vấn đề an ninh biên giới và tội phạm ma túy.

Theo thông báo của Bộ Sản xuất Ecuador, quyết định được đưa ra sau khi nước này cho rằng, Colombia chưa triển khai các biện pháp đủ mạnh nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy và đảm bảo an ninh khu vực biên giới chung.

Cơ quan này nhấn mạnh việc áp thuế là “biện pháp mang tính chủ quyền”, nhằm ứng phó với tình hình an ninh tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định an ninh quốc gia và cuộc chiến chống ma túy là ưu tiên “không thể thương lượng”. Trước đó, Ecuador cũng đã áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Colombia từ tháng 3, tăng so với mức 30% được công bố hồi đầu năm.

Động thái mới nhất được đánh giá sẽ tác động mạnh đến quan hệ thương mại song phương, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác khu vực.

Phản ứng trước quyết định của Quito, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng, việc tăng thuế có thể làm suy yếu Hiệp định Andean - thỏa thuận thương mại tự do khu vực đã tồn tại từ những năm 1960. Ông nhận định động thái này “đánh dấu sự kết thúc” của hiệp định đối với Colombia.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng kêu gọi xem xét lại định hướng thương mại khu vực, đề xuất nước này tăng cường hội nhập với khối Mercosur gồm Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina và Bolivia, đồng thời mở rộng quan hệ với khu vực Caribe và Trung Mỹ.

Căng thẳng thuế quan giữa Ecuador và Colombia được dự báo có thể tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hai nước đều đặt ưu tiên cao cho kiểm soát an ninh biên giới và chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.