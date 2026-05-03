Căng thẳng EU - Mỹ leo thang trên cả mặt trận thương mại và an ninh

Quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang gia tăng căng thẳng, thể hiện trên cả lĩnh vực thương mại và an ninh, trong bối cảnh xuất hiện các động thái cứng rắn từ phía Washington.

Căng thẳng EU-Mỹ leo thang trên cả mặt trận thương mại và an ninh. Ảnh: Seeking Alpha.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper ngày 2/5 cho biết EU sẽ “để ngỏ các lựa chọn” nhằm bảo vệ lợi ích nếu Mỹ áp dụng các biện pháp không phù hợp với Tuyên bố chung về thương mại công bằng, cân bằng và có đi có lại giữa hai bên ký năm ngoái. EU khẳng định vẫn cam kết duy trì quan hệ xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự đoán và cùng có lợi, song nhấn mạnh sẽ có phản ứng thích hợp trong trường hợp Mỹ không tuân thủ các cam kết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế lên 25% đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU kể từ tuần tới, đồng thời cáo buộc khối này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Theo Ủy ban châu Âu, EU đang triển khai các cam kết theo đúng quy trình lập pháp, duy trì trao đổi thường xuyên với phía Mỹ và yêu cầu Washington làm rõ việc thực hiện các nghĩa vụ trong khuôn khổ thỏa thuận. Theo thỏa thuận đạt được năm ngoái, EU sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với hàng công nghiệp của Mỹ và áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm; đổi lại, Mỹ áp thuế nhập khẩu 15% đối với phần lớn hàng hóa từ EU.

Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế lên 25% đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU kể từ tuần tới. Ảnh: Euronews.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định quan hệ giữa EU và Mỹ đã vượt “điểm không thể quay lại”, đặc biệt sau quyết định của Washington rút một phần lực lượng quân sự khỏi Đức. Theo ông Vucic, động thái này là một “tuyên bố chính trị quan trọng”, cho thấy lợi ích giữa hai bên không còn trùng khớp, đồng thời có thể mở đầu cho quá trình đối đầu giữa Mỹ và Đức với xu hướng gia tăng theo thời gian.

Nhà lãnh đạo Serbia cũng cảnh báo những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu có thể tác động tiêu cực tới kinh tế, chính trị và hoạt động kinh doanh của Serbia trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Xinhua.