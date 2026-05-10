Canada để ngỏ khả năng tăng cường liên kết thương mại Mỹ và Mexico trong các lĩnh vực chiến lược

Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết, nước này vẫn để ngỏ khả năng thúc đẩy hội nhập thương mại sâu rộng hơn với Mỹ và Mexico trong một số ngành công nghiệp chiến lược, trong bối cảnh ba nước chuẩn bị tiến hành đợt rà soát bắt buộc sau mỗi 6 năm đối với hiệp định thương mại chung vào mùa Hè này.

Phát biểu tại một hội nghị chính trị ở Toronto, ông Carney nhấn mạnh Canada sẵn sàng xem xét thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn trong khu vực nhằm hỗ trợ thịnh vượng kinh tế chung của châu lục. Dù không nêu cụ thể ngành nào phù hợp nhất cho quá trình hội nhập sâu hơn, ông khẳng định rằng “những đề xuất đó vẫn đang được đặt lên bàn thảo luận.”

Tuy nhiên, Thủ tướng Canada cũng đưa ra một lựa chọn thay thế rõ ràng khi cho biết, nếu việc hội nhập sâu hơn tại khu vực Bắc Mỹ cuối cùng không khả thi, Canada sẽ “đầu tư mạnh vào các thị trường và sản phẩm mới”. Ông Carney nói: “Chúng ta cần xây dựng các mối quan hệ thương mại mới để chuyển từ phụ thuộc sang tự chủ”. Chiến lược song song này phù hợp với mục tiêu trước đó của ông Carney là tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu ngoài thị trường Mỹ của Canada trong vòng 10 năm tới nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Động thái thúc đẩy một nền kinh tế khu vực hội nhập hơn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng tại khu vực thông qua việc áp thuế đối với thép, nhôm và ô tô với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Các biện pháp của ông Trump đặc biệt tác động tới những ngành mà quy trình sản xuất thường xuyên diễn ra xuyên biên giới giữa Mỹ, Canada và Mexico.

Bất chấp những “vướng mắc thương mại”, Thủ tướng Canada cho biết Canada và Mexico đều có chung lợi ích trong việc xem xét các phương án giúp khu vực tránh được những biến động kinh tế toàn cầu lớn hơn.

Được biết, USMCA là một hiệp định thương mại ba bên được ký kết giữa Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2018, chính thức có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020 và dự kiến ​​sẽ được xem xét gia hạn vào năm 2026. Đợt rà soát sắp tới đối với (CUSMA), dự kiến diễn ra vào tháng 7, được cho là sẽ là một quá trình gây nhiều tranh cãi. Trong khi một số quan chức tại Washington phát tín hiệu muốn hạn chế cạnh tranh từ bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, đối với thị trường Bắc Mỹ, chính phủ của ông Carney gần đây đã vấp phải chỉ trích từ chính quyền ông Trump sau khi nhất trí một thỏa thuận hạn chế cho phép nhập khẩu một số xe điện Trung Quốc với mức thuế thấp hơn.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.