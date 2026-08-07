Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều 7/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thanh Hóa luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần phục vụ, đồng hành và kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết ngay, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều báo cáo tình hình hoạt động và đầu tư phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều đã báo cáo tình hình hoạt động và đầu tư phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KTNS&CKCN) trong những năm gần đây; đồng thời nêu bật những tiềm năng, lợi thế, dư địa của KTNS&CKCN Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng Trịnh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo đối với đoàn công tác, cùng sự quan tâm và tinh thần cầu thị của tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, chuyến công tác lần này nhằm khảo sát, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa; đồng thời, qua thực tế khảo sát, Hiệp hội sẽ có thêm những ý kiến đóng góp, đề xuất cùng tỉnh hoàn thiện định hướng phát triển, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tại buổi làm việc.

Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội cũng đánh giá, Thanh Hóa còn nhiều dư địa phát triển và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Nếu tăng cường kết nối được với cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nói riêng và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối với tỉnh Thanh Hóa, qua đó giới thiệu và đưa các doanh nghiệp thành viên đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, hạ tầng logistics, năng lượng, phát triển đô thị, nuôi trồng và chế biến thủy sản, chế biến sâu trong lĩnh vực nông nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, được Trung ương kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, kết nối liên vùng giữa miền Bắc và miền Nam. Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa luôn nỗ lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đó.

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Thanh Hóa vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế; kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 còn thấp. Đây là vấn đề tỉnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, một trong những yêu cầu xuyên suốt là thay đổi tư duy trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển từ tư duy “xin - cho” sang đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định, Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư và hoạt động trên địa bàn. Đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, tỉnh sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ; những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được giải quyết ngay, những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ chủ động phối hợp để sớm được giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, xác định rõ “doanh nghiệp cần gì - tỉnh làm gì”, từ đó xây dựng hệ sinh thái liên kết bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo những bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

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