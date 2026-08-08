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Tổng thống Ba Lan sắp công bố chiến lược phát triển mới

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết sẽ công bố “chiến lược phát triển tổng thống” trong vài tháng tới, kỳ vọng văn kiện này sẽ trở thành cơ sở tham khảo cho các lực lượng chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tổng thống Ba Lan sắp công bố chiến lược phát triển mới

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết sẽ công bố “chiến lược phát triển tổng thống” trong vài tháng tới, kỳ vọng văn kiện này sẽ trở thành cơ sở tham khảo cho các lực lượng chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tổng thống Ba Lan sắp công bố chiến lược phát triển mới

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm nhậm chức ở Warsaw. Ảnh: Polskie Radio.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm nhậm chức ở Warsaw ngày 7/8, ông Nawrocki cho biết chiến lược được xây dựng với sự hỗ trợ của 17 hội đồng tổng thống, quy tụ khoảng 700 chuyên gia, phần lớn không hoạt động chính trị. Theo Tổng thống Nawrocki, văn kiện nhằm xác định những lực lượng chính trị sẵn sàng hợp tác với phủ tổng thống, hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển, củng cố an ninh và giảm căng thẳng chính trị tại Ba Lan.

Trong năm đầu nhiệm kỳ, ông Nawrocki cho biết đã trình Quốc hội 22 sáng kiến lập pháp, trong đó 21 sáng kiến vẫn đang được xem xét. Ông chỉ trích lãnh đạo Quốc hội cản trở một số đề xuất, trong đó có sáng kiến giảm giá điện 33%.

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Nawrocki khẳng định Ba Lan tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng cho rằng mọi chính sách cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông nhấn mạnh, lợi ích chiến lược của Warsaw là giúp Ukraine duy trì khả năng đối phó với Nga và giữ xung đột càng xa lãnh thổ Ba Lan càng tốt.

Tổng thống Ba Lan sắp công bố chiến lược phát triển mới

Binh lính Mỹ diễu hành ở Warsaw năm 2017. Ảnh: BBC.

Ông Nawrocki đồng thời nhấn mạnh quan hệ với Mỹ và cho rằng Ba Lan cần thúc đẩy sự hiện diện quân sự thường trực của Washington tại nước này. Hiện quân đội Mỹ tại Ba Lan chủ yếu được triển khai theo hình thức luân phiên.

Tổng thống Nawrocki cũng cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối đã đề ra trong chiến dịch tranh cử, khẳng định còn nhiều năng lượng để thực hiện nhiệm vụ trong bốn năm còn lại của nhiệm kỳ.

Ông Nawrocki chính thức nhậm chức Tổng thống Ba Lan ngày 6/8/2025, kế nhiệm ông Andrzej Duda. Với vai trò này, ông có quyền phủ quyết các đạo luật, bổ nhiệm thẩm phán, đại sứ và có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định chính sách đối ngoại, quốc phòng của Ba Lan.

Minh Phương

Nguồn: Polskie Radio.

Từ khóa:

#Tổng thống #Ba lan #Chiến lược #Công bố #Quân đội Mỹ #Chính sách

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