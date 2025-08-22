Cần lắm một cây cầu!

Từ bao đời nay, nhiều thế hệ người dân thôn Chòm Mốt, xã Quý Lương hằng mơ ước có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Mã để đi lại an toàn. Nhất là sau vụ việc lật đò vào ngày 23/5/2025 vừa qua, mong mỏi này càng trở nên cấp thiết.

Chiếc đò chở các cháu học sinh bị lật hôm 23/5/2025 đang nằm tại bến đò thôn Chòm Mốt, xã Quý Lương.

Nằm cách trung tâm xã Quý Lương hơn 10km, thôn Chòm Mốt như một “ốc đảo” vì ngăn cách với bên ngoài bởi dòng sông Mã. Toàn thôn có 135 hộ dân, với 616 nhân khẩu nhưng có tới 15 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo, 99% người dân trong thôn là dân tộc Mường. Đây cũng là thôn trong diện đặc biệt khó khăn của xã Quý Lương. Cuộc sống của người dân trong thôn sinh sống chỉ dựa vào trồng lúa, ngô, tre, luồng và chăn nuôi gia cầm.

Do nằm cách lế nên người dân nơi đây muốn sang trung tâm xã Quý Lương phải đi đò vượt sông Mã. Nếu đi đường bộ người dân cần vượt núi đá vôi dựng đứng dẫn tới xã Điền Lư rồi vòng xuống, hoặc là băng qua con đường đất sang xã Cẩm Thạch rồi vòng lên. Cả 2 con đường này, vào mùa mưa gần như không thể di chuyển được vì đường trơn trượt, lầy lội. Hơn nữa, nếu người dân lựa chọn đi một trong 2 con đường trên để sang trung tâm xã khoảng 40km, cả đi và về phải mất vài giờ đồng hồ nên người dân trong thôn Chòm Mốt từ xưa đến nay đều lựa chọn di chuyển bằng đò qua sông Mã. Đáng lo ngại nhất là các cháu học sinh, hằng ngày vẫn phải qua sông để đến trường, nếu đi đường vòng thì mất rất nhiều thời gian. Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa, lũ đến, việc đi học của các cháu gặp rất nhiều khó khăn, có khi phải nghỉ học cả tuần vì lũ lớn. Hay khi trong thôn có người đau ốm, sinh nở, cần cấp cứu gấp, thì việc rút ngắn quãng đường đến trạm y tế luôn là câu hỏi được đặt ra. Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt, người dân trong thôn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, trao đổi, mua bán hàng hóa phải chi phí cao cho việc vận chuyển.

Chúng tôi quyết định lên chiếc thuyền của một hộ dân nuôi cá lồng, vượt sông Mã vào thôn Chòm Mốt. Dẫn chúng tôi xem 2 chiếc đò đang nằm bờ sông, ông Đỗ Văn Hoan, bí thư chi bộ thôn chia sẻ: "Để giúp người dân có phương tiện qua sông an toàn, năm 2000, Hội Chữ thập đỏ 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình và Ninh Bình (cũ) tặng thôn Chòm Mốt 2 chiếc đò. Tuy nhiên, mỗi chiếc đò chỉ chở được 3 - 4 người. Sau khi Nhà máy Thủy điện Bá Thước đi vào hoạt động, nước sông Mã dâng cao, chiếc đò này nhỏ nên không bảo đảm an toàn và nằm tại bến nhiều năm qua. Đầu năm 2024, sau nhiều lần kiến nghị, tỉnh đã cấp cho xã 1 chiếc đò đóng bằng sắt chở được khoảng 10 người và từ 1 đến 2 chiếc xe máy. Chiếc đò là phương tiện kết nối của người dân thôn Chòm Mốt với bên ngoài. Đồng thời là hy vọng của bà con trong việc giao thương hàng hóa, các cháu học sinh được đi học đúng giờ".

Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, một sự cố nghiêm trọng xảy ra, ngày 23/5/2025, khi chiếc đò đang chở 10 cháu học sinh qua sông Mã để đến trường học, lúc vào gần đến bờ thì đò mất cân bằng và bị lật nghiêng một bên, các cháu học sinh rơi xuống nước, rất may vụ lật đò này gần bờ nên không có thiệt hại về người. Ngay sau đó, người dân thôn Chòm Mốt lại rơi vào tình trạng “cô lập”, vì trong thôn duy nhất có người lái đò hơn 20 năm kinh nghiệm xin nghỉ.

Được biết, từ nhiều năm trước, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu ĐBQH, HĐND tỉnh, chính quyền địa phương và Nhân dân thôn Chòm Mốt đã nhiều lần đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu bắc qua sông Mã để thuận tiện giao thương, phát triển kinh tế địa phương, để cái nghèo không còn đeo đẳng và việc học của trẻ em không phải đánh cược qua những chuyến đò. Thế nhưng cho đến nay, ước mong về một cây cầu bắc qua sông Mã đối với người dân thôn Chòm Mốt vẫn chỉ là mong chờ...

Bài và ảnh: Tiến Đông