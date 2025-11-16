Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thùy Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 16/11, đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Quần Trúc, xã An Nông.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 16/11, đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Quần Trúc, xã An Nông.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Quần Trúc đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, kinh doanh và các cuộc vận động của thôn thời gian qua.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Quần Trúc có 320 hộ dân với 1.308 nhân khẩu. Nhiều năm nay, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dân chủ, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển toàn diện.

Các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thu nhập bình quân đầu người từ 65-70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%. Gia đình văn hóa đạt 90%. 100% các hộ ở có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. 100% các tuyến đường được bê tông hóa.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo thôn đã phát động thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2026.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

TS. Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế đã tặng quà cho xã An Nông.

Tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ và Nhân dân thôn Quần Trúc và Xã An Nông.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo xã An Nông tặng quà cho thôn Quần Trúc.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo xã An Nông tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhà tài trợ trao quà cho 28 khu dân cư.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã An Nông đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; nhà tài trợ đã trao quà cho 28 khu dân cư và trao quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thùy Linh

Tin liên quan:
  • Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
    Nhân dân thôn Tân Lập vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

    Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập, xã Như Xuân.

  • Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ...

    Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), chiều 5/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Ngọc Sinh, xã Lương Ngoại (Bá Thước).

Từ khóa:

#Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #thôn #MTTQ #Nhân dân #Xây dựng NTM #Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #Cán bộ #Thu nhập bình quân đầu người #Giám đốc sở #Việt nam

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh