Cán bộ, Nhân dân thôn Quần Trúc chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 16/11, đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Quần Trúc, xã An Nông.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Quần Trúc đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, kinh doanh và các cuộc vận động của thôn thời gian qua.

Các đại biểu dự ngày hội.

Thôn Quần Trúc có 320 hộ dân với 1.308 nhân khẩu. Nhiều năm nay, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dân chủ, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển toàn diện.

Các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thu nhập bình quân đầu người từ 65-70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%. Gia đình văn hóa đạt 90%. 100% các hộ ở có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. 100% các tuyến đường được bê tông hóa.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo thôn đã phát động thi đua hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2026.

TS. Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế đã tặng quà cho xã An Nông.

Tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ và Nhân dân thôn Quần Trúc và Xã An Nông.

Lãnh đạo xã An Nông tặng quà cho thôn Quần Trúc.

Lãnh đạo xã An Nông tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Nhà tài trợ trao quà cho 28 khu dân cư.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã An Nông đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã; nhà tài trợ đã trao quà cho 28 khu dân cư và trao quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

