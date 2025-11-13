Nhân dân thôn Tân Lập vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập, xã Như Xuân.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Tân Lập đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn thời gian qua.

Bà con Nhân dân thôn Tân Lập tham dự ngày hội.

Thôn Tân Lập hiện có 93 hộ, 399 nhân khẩu với 4 dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

Nhân dân trong thôn đã hiến 3.500m2 đất, trên 4.000 cây keo để mở rộng tuyến đường nội đồng và đường tránh lũ, tổng trị giá trên 350 triệu đồng.

Kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, toàn thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Thôn có 75 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 65 hộ đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Năm 2024, thôn Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Tân Lập. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng đời sống văn hoá ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp; để thôn Tân Lập và nhiều thôn khác của xã Như Xuân trở thành những vùng quê đáng sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm gần dân, lắng nghe dân, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, trong thôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, coi đây là phương châm hành động trong mọi hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Mùi, ở thôn Tân Sơn, xã Như Xuân.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tân Lập bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Hà Văn Mùi, ở thôn Tân Sơn.

Lãnh đạo xã Như Xuân trao quà chúc mừng khu dân cư; công bố Quyết định công nhận “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và tặng quà các gia đình, cá nhân tiêu biểu của thôn Tân Lập.

Phan Nga