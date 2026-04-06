Các quốc gia tăng cường bảo vệ đường ống TurkStream trước lo ngại an ninh năng lượng

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết Hungary, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia đã nhất trí tăng cường an ninh cho đường ống khí đốt TurkStream, trong bối cảnh xuất hiện các lo ngại về nguy cơ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó. Ảnh: Tass

Phát biểu ngày 5/4, ông Szijjártó cho biết đã điện đàm với Bộ trưởng Năng lượng Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng Thứ trưởng Năng lượng thứ nhất của Nga Pavel Sorokin. Các bên thống nhất cần bảo vệ hệ thống đường ống ở mức cao hơn nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.

Ông cũng đề cập đến một âm mưu tấn công nhằm vào hệ thống đường ống tại Serbia, cho biết vụ việc đã được ngăn chặn. Theo Ngoại trưởng Hungary, sự cố này có điểm tương đồng với các hành động trước đó mà ông cáo buộc liên quan đến Ukraine, nhằm làm gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Ngoại trưởng Hungary nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đang có xu hướng gia tăng, song không nêu chi tiết. Ông cho biết bốn quốc gia sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ tuyến đường ống trên toàn bộ hành trình qua châu Âu.

Tổng thống Nga (giữa) và Thổ Nhĩ Kỳ (thứ 3 từ phải) khánh thành đường ống dẫn khí TurkStream vào năm 2020. Ảnh: AFP

TurkStream là tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Đông Nam châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo nguồn cung năng lượng cho một số quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột tại Ukraine, các tuyến năng lượng chiến lược ngày càng trở thành trọng tâm về an ninh.

Giới phân tích nhận định, việc tăng cường bảo vệ hạ tầng năng lượng phản ánh mối quan ngại chung trước các rủi ro đối với hệ thống cung ứng xuyên biên giới, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong duy trì ổn định năng lượng.

Lê Hà.

Nguồn: Tass