Các nước EU kêu gọi áp dụng biện pháp thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc

Năm quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Litva đang thúc đẩy Brussels áp dụng các biện pháp thương mại cứng rắn hơn nhằm đối phó với những hành vi bị cho là cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc.

Các nước EU kêu gọi áp dụng biện pháp thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Theo tài liệu không chính thức được công bố ngày 25/5, nhóm nước do Pháp dẫn đầu kêu gọi Ủy ban châu Âu mở rộng việc sử dụng thuế quan, tăng cường điều tra chống bán phá giá và xây dựng thêm các công cụ phòng vệ thương mại mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang chuẩn bị chiến lược đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Bắc Kinh.

Dù không nêu trực tiếp tên Trung Quốc, tài liệu cho rằng một số đối tác thương mại lớn đang làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, dựng thêm rào cản thương mại và tạo ra tình trạng dư thừa công suất sản xuất trên quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp châu Âu.

Nhóm năm nước đề xuất EU cần chủ động hơn trong việc khởi động các cuộc điều tra phòng vệ thương mại theo từng ngành khi xuất hiện dấu hiệu gián đoạn thị trường diện rộng. Đồng thời, Brussels cũng được kêu gọi tăng cường đưa các vụ vi phạm thương mại ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và bổ sung nguồn lực cho các cơ quan điều tra.

Brussels được kêu gọi tăng cường đưa các vụ vi phạm thương mại ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh: Reuters.

Một điểm đáng chú ý là đề xuất đưa yếu tố “an ninh kinh tế” vào tiêu chí xem xét áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo các nước này, cách tiếp cận mới sẽ giúp EU bảo vệ năng lực sản xuất trong các lĩnh vực chiến lược, duy trì chuỗi cung ứng trọng yếu và củng cố nền tảng công nghiệp của khối. Ngoài ra, tài liệu cũng đề xuất sửa đổi luật để ngăn doanh nghiệp nước ngoài né tránh các cuộc điều tra của EU, đồng thời cho phép áp thuế chống trợ cấp trực tiếp đối với doanh nghiệp thay vì chỉ áp dụng với quốc gia hoặc mặt hàng như hiện nay.

Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU học theo cách Mỹ bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược trước cạnh tranh toàn cầu. Ông nhấn mạnh tình trạng “mất cân bằng thương mại toàn cầu”, đặc biệt là làn sóng xuất khẩu gia tăng mạnh từ Trung Quốc, sẽ trở thành một trong những chủ đề trọng tâm tại hội nghị G7 diễn ra ngày 15/6 tới tại Evian-les-Bains, Pháp.

Thu Uyên

Nguồn: Politico.