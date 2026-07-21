Đối thoại chiến lược Nga - Triều lần thứ 3 đạt đồng thuận về tất cả các nội dung

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược lần thứ ba tại Moscow, tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đón Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui (trái) trong chuyến thăm chính thức Nga, ngày 20/7/2027. Ảnh: News1.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/7 cho biết, tại cuộc đối thoại ngày 20/7, hai bên đã đạt đồng thuận về tất cả các nội dung được đưa ra thảo luận, trong đó trọng tâm là triển khai Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện được Nga và Triều Tiên ký kết vào tháng 6/2024.

KCNA cho biết phía Nga bày tỏ ủng hộ các biện pháp của Triều Tiên nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền phát triển trước những hành động mà Bình Nhưỡng cho là mang tính thù địch. Về phần mình, Triều Tiên tái khẳng định tiếp tục ủng hộ chính sách của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như lập trường của Moscow trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Hai ngoại trưởng cũng trao đổi về việc thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tăng cường phối hợp lập trường đối với các vấn đề quốc tế quan trọng.

Trước đó, ngày 19/7, Ngoại trưởng Choe Son Hui đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyển lời thăm hỏi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Thông tin này đã được cả Điện Kremlin và KCNA xác nhận.

Quốc kỳ Nga - Triều Tiên. Ảnh tư liệu.

Quan hệ Nga - Triều Tiên đã được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Theo các nguồn tin, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ hỗ trợ Nga tại tỉnh Kursk theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Choe Son Hui có thể tạo tiền đề cho chuyến công du Nga tiếp theo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Kim từng hội đàm với Tổng thống Putin tại Nga năm 2023 và đã nhận lời mời thăm Nga lần nữa trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Bên cạnh việc củng cố quan hệ với Nga, Triều Tiên cũng đang tăng cường tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.