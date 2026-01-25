Mỹ hối thúc Israel triển khai Giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Ngày 24/1, các đặc phái viên cấp cao của Mỹ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi chính phủ Israel sớm triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, trong bối cảnh tiến trình thực thi thỏa thuận đang đối mặt với nhiều sức ép và bất đồng.

Đặc phái viên Mỹ ông Steve Witkoff, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cố vấn Trung Đông là con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner. Ảnh: timesofisrael

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner – cố vấn Trung Đông và là con rể của Tổng thống Mỹ. Chi tiết cuộc trao đổi không được công bố. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào nỗ lực thu hồi hài cốt con tin cuối cùng còn ở Gaza và các bước tiếp theo liên quan đến việc phi quân sự hóa khu vực này.

Washington bày tỏ mong muốn duy trì đà triển khai thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, song Thủ tướng Netanyahu đang chịu sức ép trong nước về việc trì hoãn giai đoạn hai cho đến khi Hamas trao trả hài cốt con tin còn lại.

Mỹ đang lo ngại tiến trình thực thi thỏa thuận có thể bị đình trệ, nhất là trong bối cảnh Giai đoạn 2 được coi là then chốt, bao gồm các vấn đề nhạy cảm như mở rộng trao đổi con tin - tù nhân, tăng cường viện trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza và cơ chế quản trị hậu xung đột. Tuy nhiên, việc chuyển sang Giai đoạn 2 vẫn gặp nhiều trở ngại, do bất đồng sâu sắc giữa Israel và Hamas về điều kiện an ninh, tương lai của Hamas, cũng như vai trò của các cơ chế quản trị mới tại Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước, đặc biệt là từ gia đình các con tin và các đảng cánh hữu trong liên minh cầm quyền, yêu cầu chỉ tiến thêm bước đàm phán sau khi Hamas trao trả hài cốt của con tin cuối cùng còn lại tại Gaza.

Giới quan sát nhận định, việc Mỹ tăng cường gây sức ép ngoại giao phản ánh nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột, đồng thời tạo nền tảng cho các sáng kiến lớn hơn liên quan đến công cuộc tái thiết Dải Gaza và ổn định khu vực trong giai đoạn hậu chiến.

Về phía khu vực, Ai Cập tiếp tục thúc đẩy việc mở cửa khẩu Rafah. Ngoại trưởng Ai Cập Bader Abdelatty đã trao đổi với ông Nickolay Mladenov – đại diện cấp cao phụ trách Gaza của Hội đồng Hòa bình mới do Mỹ thành lập – về việc triển khai giai đoạn hai, bao gồm mở cửa khẩu, rút lực lượng Israel và thiết lập cơ chế giám sát quốc tế. Ai Cập coi đây là điều kiện then chốt để khởi động công tác tái thiết Gaza.

Người dân tị nạn ở Dải Gaza. Ảnh: CTV News

Bộ Y tế Gaza cho hay, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng do các vụ nổ súng, số liệu này được các tổ chức quốc tế đánh giá là nhìn chung đáng tin cậy, dù Israel không công nhận.

Lê Hà.

Nguồn: AP.