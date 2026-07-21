Lockheed Martin sản xuất Patriot giá rẻ đáp ứng nhu cầu phòng không tăng vọt do xung đột

Tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước Mỹ Lockheed Martin đang lên kế hoạch sản xuất hàng loạt một phiên bản tên lửa đánh chặn Patriot thế hệ mới với chi phí thấp hơn đáng kể, trong bối cảnh nhu cầu vũ khí phòng không tăng vọt do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước Mỹ Lockheed Martin lên kế hoạch sản xuất Patriot giá rẻ đáp ứng nhu cầu phòng không tăng vọt do các cuộc xung đột tại Ukraina và Trung Đông. Ảnh: Wikipedia.

Theo The Wall Street Journal và hãng tin Reuters ngày 20/7, Lockheed Martin cho biết sẽ phát triển và đưa vào sản xuất quy mô lớn tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE, phiên bản được thiết kế nhằm giảm đáng kể chi phí so với mẫu hiện hành PAC-3 MSE.

Lockheed Martin cho biết PAC-3 ACE có giá thành sản xuất thấp hơn một nửa so với PAC-3 MSE - loại tên lửa hiện có giá khoảng 4 triệu USD mỗi quả. Phiên bản mới được thiết kế để đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm tên lửa hành trình, cũng như tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Tập đoàn quốc phòng Mỹ đặt mục tiêu phối hợp với các đối tác công nghiệp tại Mỹ và châu Âu để bắt đầu sản xuất hàng loạt PAC-3 ACE trong vòng 36 tháng tới.

Hệ thống phòng không Patriot hiện là một trong những loại vũ khí được săn đón nhiều nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phóng cùng tên lửa đánh chặn Patriot, coi đây là một trong những lá chắn quan trọng bảo vệ các thành phố lớn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Hệ thống phòng không Patriot hiện là một trong những loại vũ khí được săn đón nhiều nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, nhu cầu đối với vũ khí phòng không cũng tiếp tục tăng sau khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang, khiến nhiều quốc gia đẩy mạnh bổ sung kho dự trữ tên lửa đánh chặn và các hệ thống phòng thủ.

Trước đó, Nhà Trắng đã kêu gọi các tập đoàn quốc phòng lớn, trong đó có Lockheed Martin và RTX, tăng sản lượng các loại tên lửa tiên tiến lên gấp 3-4 lần so với hiện nay. Các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ được cho là đã nhất trí phối hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Giới phân tích nhận định việc phát triển PAC-3 ACE không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung mà còn là phản ứng chiến lược của Lockheed Martin trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các công ty quốc phòng mới nổi. Những doanh nghiệp này đang mở rộng thị phần nhờ lợi thế về chi phí thấp hơn và tốc độ cung ứng vũ khí nhanh hơn so với các tập đoàn quốc phòng truyền thống.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily.