Ông Trump cảnh báo Iran sẽ “trả giá đắt”, Tehran tuyên bố xung đột đã thành “chiến tranh toàn diện”

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo Iran sẽ phải “trả giá gấp nhiều lần” nếu bất kỳ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, trong khi phía Tehran khẳng định cuộc đối đầu giữa hai nước đã leo thang thành một “cuộc chiến toàn diện”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải “trả giá gấp nhiều lần” nếu bất kỳ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Ảnh: Getty.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/7, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu tiếp tục gây thương vong cho lực lượng Mỹ. Ông cũng cho biết chỉ thị này đã được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng toàn bộ các chỉ huy quân đội Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi thêm 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, nâng tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc xung đột hiện nay lên 17 người. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết kể từ ngày 7/7, gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương, phần lớn bị chấn động não ở mức độ nhẹ.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc đối đầu hiện nay giữa Iran với Mỹ và các bên liên quan đã leo thang thành một “cuộc chiến toàn diện”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ theo đuổi cuộc chiến đến cùng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Thực tế là hiện nay Iran đang tham gia vào một cuộc chiến toàn diện. Cuộc chiến này không còn chỉ được tiến hành bằng tên lửa.” Nhà lãnh đạo Iran cho rằng các đối thủ của Tehran đã nhận ra rằng các cuộc tấn công quân sự đơn thuần sẽ không thể buộc người dân Iran khuất phục.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Theo CENTCOM, chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà Washington cáo buộc Tehran sử dụng để tấn công các tàu thương mại hoạt động tại Eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) của quân đội Mỹ hôm 20 tháng 7 cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ảnh: Anadolu.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, cho biết, các bên trung gian đã đề xuất với cả Mỹ và Iran một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm tạo điều kiện hạ nhiệt căng thẳng.

Một nguồn tin từ Pakistan cho biết Iran đã đề nghị Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên.

Từ Tehran, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận đã nhận được nhiều đề xuất từ các nước trung gian, trong đó có Qatar, song cho biết chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định cánh cửa ngoại giao với Iran vẫn để ngỏ. Ông nhấn mạnh: “Cánh cửa ngoại giao với Iran vẫn mở. Nếu cánh cửa đó được mở ra, chúng tôi sẽ hoan nghênh điều đó.”

Thúy Hà

Nguồn: Malaysiatoday/Chosun