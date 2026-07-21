Phong trào Hồi giáo Hamas bổ nhiệm lãnh đạo mới

Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 20/7 thông báo bổ nhiệm ông Khalil al-Hayya làm lãnh đạo mới, thay thế cố thủ lĩnh Yahya Sinwar, người bị quân đội Israel sát hại hồi tháng 10/2024.

Thủ lĩnh mới của Phong trào Hồi giáo Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: AP.

Quyết định được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu nội bộ giữa hai ứng viên là ông al-Hayya và cựu lãnh đạo chính trị Hamas Khaled Meshaal.

Theo tuyên bố của Hamas, ông Khalil al-Hayya, từng giữ chức Phó Chủ tịch phong trào và là một trong 5 thành viên của hội đồng lãnh đạo tạm thời, đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu quyết định trước ông Meshaal.

Ông al-Hayya nổi lên trong hàng ngũ lãnh đạo Hamas sau khi nhiều nhân vật cấp cao của phong trào này bị sát hại trong năm 2024, trong đó có thủ lĩnh Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự Mohammed Deif tại Dải Gaza và thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, người thiệt mạng trong một vụ ám sát ở Tehran, Iran.

Sau những tổn thất này, ông al-Hayya trở thành một trong 5 nhân vật điều hành hội đồng lãnh đạo Hamas, cơ quan được thành lập vào cuối năm 2024 nhằm tạm thời quản lý hoạt động của phong trào trong bối cảnh xung đột Gaza kéo dài.

Trước khi được bổ nhiệm, ông al-Hayya là trưởng đoàn đàm phán của Hamas trong các cuộc thương lượng với Israel, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10/2025. Tuy nhiên, thỏa thuận này không thể chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công gây thương vong tại Gaza.

Truyền thông khu vực cho biết Israel chưa đưa ra phản ứng chính thức về việc Hamas bổ nhiệm lãnh đạo mới, song giới chức và truyền thông Israel đánh giá ông al-Hayya là nhân vật có quan điểm cứng rắn, đồng thời được cho là có quan hệ gần gũi với Iran.

Truyền thông Israel đánh giá ông al-Hayya là nhân vật có quan điểm cứng rắn, đồng thời được cho là có quan hệ gần gũi với Iran. Ảnh: Al-Aqsa TV.

Sinh năm 1960 tại Dải Gaza, ông al-Hayya gia nhập Hamas từ khi phong trào này được thành lập năm 1987. Ông từng được bầu vào Hội đồng Lập pháp Palestine năm 2006 và sau đó trở thành nhân vật quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Hamas, chủ yếu làm việc tại Qatar- nơi đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực hòa giải giữa Hamas với Israel, Ai Cập và Mỹ.

Ông al-Hayya từng nhiều lần là mục tiêu của các chiến dịch ám sát của Israel. Gia đình ông cũng chịu nhiều tổn thất trong các cuộc tấn công. Bốn người con của ông đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel, trong đó có con trai Humam, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khu dân cư ở Doha, Qatar, hồi tháng 9/2025.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera.