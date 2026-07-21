Air France điều chỉnh nhiều đường bay tới Trung Đông do tình hình an ninh

Hãng hàng không Air France mới đây thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Beirut (Lebanon) đến ngày 2/8, đồng thời tạm ngừng khai thác các đường bay tới Riyadh (Saudi Arabia) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) do tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Air France điều chỉnh nhiều đường bay tới Trung Đông do tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: Anadolu.

Trong thông báo, Air France cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran, kéo theo những ảnh hưởng đối với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như các tuyến hàng không quốc tế.

Theo kế hoạch điều chỉnh, các chuyến bay giữa Paris và Riyadh sẽ bị tạm dừng đến hết ngày 24/7, trong khi các chuyến khởi hành từ Riyadh sẽ được nối lại sớm nhất từ ngày 25/7. Đối với tuyến bay tới Dubai, Air France sẽ ngừng khai thác đến hết ngày 27/7 và dự kiến nối lại các chuyến khởi hành từ thành phố này từ ngày 28/7.

Riêng các chuyến bay tới Beirut sẽ tiếp tục bị đình chỉ ít nhất đến ngày 2/8. Hãng nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động sẽ phụ thuộc vào đánh giá mới nhất về tình hình an ninh tại địa phương, vốn đang thay đổi nhanh chóng và khó dự đoán.

Air France cho biết đã chủ động liên hệ trực tiếp với các hành khách bị ảnh hưởng để thông báo về những thay đổi trong lịch trình. Đồng thời, hãng áp dụng các chính sách hỗ trợ thương mại linh hoạt, cho phép khách hàng hủy hoặc hoãn chuyến đi mà không phải trả thêm phí, kể cả trong trường hợp chuyến bay của họ chưa bị hủy chính thức.

Khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên cao nhất, Air France cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chính trị cũng như các quy định hạn chế không phận tại khu vực để đưa ra các quyết định khai thác phù hợp. Việc nhiều hãng hàng không quốc tế điều chỉnh hoặc tạm dừng các đường bay tới Trung Đông trong thời gian gần đây cũng phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ mất an toàn hàng không khi căng thẳng khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.